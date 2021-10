เปลี่ยนคิวโค้งสุดท้าย ศึก ONE: NEXTGEN ‘แสตมป์ vs จูลี’ คู่เอก 29 ต.ค.นี้

อัปเดตโปรแกรมอย่างเร่งด่วนในช่วงโค้งสุดท้ายของศึก ONE: NEXTGEN ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนักกีฬาป่วยจนต้องถอนตัว ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายคู่แข่งขัน แต่ยังรับประกันความมันเหมือนเดิม

เริ่มจากคู่เอกที่เดิมวางไว้เป็นการป้องกันตำแหน่งคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต ของแชมป์โลกชาวยูเครน “โรมัน เคร็กเคลีย” กับผู้ท้าชิงชาวดัตช์-ตุรกี “มูราต อายกูน ปรากฏว่า ฝ่ายหลังขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ก่อนได้ “อิราจ อาซิซพอร์” ตัวท็อปรุ่นยักษ์จากอิหร่านเข้ามาเสียบแทน

โรมัน จึงต้องขยับรุ่นขึ้นมาเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต แต่สุดท้ายศึกนี้ก็มีต้องล่มเมื่อ โรมัน กลับป่วยกะทันหันก่อนการเดินทางไปแข่งขันที่สิงคโปร์ ทำให้ อิราจ ตกที่นั่งไร้คู่ ก่อนได้ “แอนเดอร์สัน ซิลวา” นักมวยรุ่นยักษ์จากแดนแซมบาอาสามาเป็นมวยขัดตาทัพ พบกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 3 ยก รุ่นเฮฟวี่เวต

อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันที่ได้ชื่อว่าเป็นไฮไลต์ของศึกนี้ คือการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ที่มี 4 สาวแกร่งจาก 4 ชาติลงประลองฝีมือ โดยมีการสลับเอาคู่ระหว่างนักสู้สาวขวัญใจชาวไทย “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” และ “จูลี เมซาบาร์บา” สาวแกร่งจากแดนแซมบาขึ้นป้ายชูโรงเป็นคู่เอกของรายการ

ส่วนอีกคู่ที่เดิมวางไว้ให้นักมวยปล้ำสาวชาวอินเดีย “ริตู โฟกาต” ชิงเดือดนักสู้สาวแดนปลาดิบ “อิตซูกิ ฮิราตะ” แต่ก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงด่วน เนื่องจาก อิตซูกิ มีไข้สูงกะทันหัน จึงต้องหลุดจากการแข่งขันไปโดยปริยาย

งานนี้ส้มจึงหล่นใส่ “เจเนลีน โอลซิม” จากทีมกางเกงแดง “ลาไคย์” ซึ่งถูกวางไว้เป็นคู่สำรองของรายการ ก็ได้เข้ามาเสียบแทนในทันที

โปรแกรมการแข่งขันศึก ONE: NEXTGEN

คู่เอก แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs จูลี เมซาบาร์บา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)

คู่รอง ริตู โฟกาต vs เจเนลีน โอลซิม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)

แอนเดอร์สัน ซิลวา vs อิราจ อาซิซพอร์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต)

คิริลล์ กรีเชนโก vs ดัสติน จอยน์สัน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวี่เวต)

เมียว หลี เทา vs เจเรมี มิเอโด (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)

เบบูลาต อิซาเอฟ vs บ็อกดัน สตอยกา (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต)

ศึก ONE: NEXTGEN ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS)