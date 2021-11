‘พงษ์ศิริ-รถเหล็ก-พันธ์พยัคฆ์’ พร้อมลุยศึก ONE: NEXTGEN III 26 พ.ย.นี้

วัน แชมเปียนชิพ เปิดโปรแกรมล่วงหน้าสำหรับศึก ONE: NEXTGEN III ซึ่งจะออกอากาศเทปการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ขึ้นป้ายคู่เอกระหว่างสายโหดทีมกางเกงแดง “ลิโต อาดิวัง” ปะทะน้องใหม่จากอเมริกา “จาร์เร็ด บรูกส์” โดยมีสามนักชกไทย “รถเหล็ก-พงษ์ศิริ-พันธุ์พยัคฆ์” ร่วมวงบู๊ในการแข่งขัน วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ (มวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง)

สำหรับคู่เอก ลิโต และจาร์เร็ด ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาต ฉะฝีปากกันไปมาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอหน้า ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ฝีมือให้รู้ดำรู้แดง ภายใต้กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นสตรอว์เวต (52.3-56.7 กก.)

ส่วนคู่รอง จอมบู๊ฝั่งไทย “แฝดอโยธยา” พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” จะกลับมาโชว์เลือดนักสู้หัวใจใหญ่กว่าตับ กับอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” ในกติกามวยไทย 3 ยก รุ่นแบนตัมเวต (61.3-65.8 กก.) ซึ่งถือเป็นการกลับมาชกในกติกานี้ครั้งแรกในรอบสองปีกว่าของ อลาเวอร์ดี อีกด้วย

ขณะที่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็เดือดไม่แพ้กัน โดยมีสองนักชกไทยได้ลงโชวฝีมือ เริ่มจาก “รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ที่ข้ามสายจากมวยไทยมาชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (61.3-65.8) เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยจะปะทะกับนักชกแซมบา “ฟิลิปเป โลโบ” ที่เคยเอาชนะ “ยอดพนมรุ้ง จิตรเมืองนนท์” มาแล้ว

คนต่อมาคือ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” ซึ่งจะลงฟาดปาก “แดเนียล พูแอร์ตัส” ที่เคยถูกวางตัวให้เจอกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ก่อนที่ รถถัง ต้องถอนชกเพราะผลตรวจโควิดเป็นบวก โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (56.8-61.2)

สำหรับคู่แข่งขันอื่นในรายการ อ่านรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้

คู่ในรายการ

คู่เอก ลิโต อาดิวัง vs. จาร์เร็ด บรูกส์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต)

คู่รอง อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ vs. พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)

อเล็กซ์ ซิลวา vs. เรเน คาตาลัน (MMA รุ่นสตรอว์เวต)

พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs. แดเนียล พูแอร์ตัส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)

ปีเตอร์ บุยสต์ vs. รุสลัน เอมิเบก อูลู (MMA รุ่นไลต์เวต)

ฟิลิปเป โลโบ vs. รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)

สามารถรับชมศึก ONE: NEXTGEN III วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS)