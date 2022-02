‘ซุปเปอร์บอน’ ได้คิวป้องกันเข็มขัด ดวลอริเก่า ‘มารัต’ ศึก ONE X

“ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้คิวป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยจะพบกับผู้ท้าชิงเบอร์ 1 อย่าง มารัต กริกอเรียน ในศึก ONE X ฉลองครอบ 10 ปีครั้งยิ่งใหญ่ของ ONE ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้

หลังจากที่ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน สามารถเอาชนะ จอร์จิโอ เปโตรเซียน ขึ้นแท่นเบอร์ 1 คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตคนแรกในประวัติศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ก็จะได้รักษาเข็มขัดครั้งแรก ซึ่งเป็นการล้างตาเจอกับ มารัต กริกอเรียน ที่เคยแพ้น็อคเมื่อ 4 ปีก่อน

ก่อนหน้านี้ มารัต ต้องถอนตัวกะทันหันจากการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบรองชนะเลิศเนื่องจากปัญหาสุขภาพพลาดโอกาสลุ้นแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ แต่เขายังคงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกกับ ซุปเปอร์บอน ในฐานะผู้รั้งอันดับ 1 ของแรงกิงรุ่นนี้ ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่า ซุปเปอร์บอน จะสามารถรั้งเข็มขัดแชมป์ไว้ได้หรือไม่หลังจากที่นั่งครองบัลลังก์มายังไม่ถึงครึ่งปี

ส่วนศึก ONE X มีไฮไลท์ที่น่าสนใจทั้ง ศึกลูกผสมมวยไทย-การต่อสู้แบบผสมผสาน ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” ศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตระหว่าง “แองเจลา ลี” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์“ และ ศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต ระหว่าง “อาเดรียโน โมราเอส และ “ยูยะ วากามัตสึ”

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” และ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ”, ศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ระหว่าง “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” และ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” และศึกคิกบ็อกซิ่งเจ้าตำนานระหว่าง “นิกี โฮลสเกน” และ “อิสลาม มูร์ตาซาเอฟ” พร้อมเสิร์ฟความมันเต็มอัตราศึก