คลาดกันอีกจนได้! ศึก เพชรมรกต vs จามาล เป็นหมันต้องเลื่อนไปก่อน

ด้วยสถานการณ์โควิดไม่เป็นใจทำให้ศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตระหว่าง “เพชรมรกต เพชรยินดีอคาเดมี” และผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่ง “จามาล ยูซูพอฟ” ที่จะมีขึ้นในศึก ONE: FULL CIRCLE วันศกุร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ มีอันต้องพับไป เหตุเพราะ จามาล ต้องถอนชกกะทันหันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะยังไม่อนุญาตให้ทั้งสองคนมาเจอกัน เดิมทีพวกเขาถูกวางตัวให้เจอกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ จามาล ต้องถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ครั้งนี้ทั้งคู่จึงกะมาซัดกันเต็มที่ แต่ก็ต้องมีอันต้องแคล้วคลาดกันอีกจนได้ โดยครั้งนี้ จามาล ถอนตัวอย่างกะทันหันทำให้ไม่สามารถหาคู่ชกแทนได้ทันเวลาและจำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันคู่นี้ไป

นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาอีกหนึ่งคนที่ต้องถอนตัวจากรายการนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันจึงจำเป็นต้องตัดออกยกคู่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามความคืบหน้าการลงศึกป้องแชมป์ของ เพชรมรกต อย่างใกล้ชิดได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th

ส่วนรายละเอียดการอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันของศึกนี้ได้อัปเดตโปรแกรมการแข่งขัน ศึก ONE: FULL CIRCLE ดังนี้

คู่ในรายการ

ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ vs เคียมเรียน อับบาซอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิ้ลเวต)

โรมัน เคร็กเคลีย vs มูราต อายกูน (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต)

ออง ลา เอ็น ซาง vs วิตาลี บิกแดช (MMA รุ่นมิดเดิ้ลเวต)

เอ็นริโก เคห์ล vs ไทฟูน ออสแคน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)

กูโต อินโนเซนต์ vs บรูโน ซูซาโน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวี่เวต)

ฟาบริซิโอ อานดราด vs เจเรมี ปาคาทิว (MMA รุ่นแบนตั้มเวต)

คู่นำรายการ

เซบาซเตียน คาเดสตัม vs วัลเมียร์ ดา ซิลวา (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)

คริส ชอว์ vs วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต)

ไดแอนดรา มาร์ติน vs สมิลลา ซันเดลล์ (มวยไทย แคตช์เวต 58 กก.)

ยูริ ไซโมอิส vs แดนิยาล ไซนาลอฟ (MMA รุ่นมิดเดิ้ลเวต)

จีตัว ยีปู vs แดเนียล พูแอร์ตัส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)

ราฮูล ราจู vs เดร็กซ์ แซมโบอันกา (MMA รุ่นไลต์เวต)

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: FULL CIRCLE ได้ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น.