‘โจ นพรัตน์’ ดัน 2 โปรโมเตอร์จัดศึก ไอดอลไฟต์ ซีซั่น 2 หลังเว้นไปร่วม 2 ปี

กลับมาเรียกเสียงเฮดังๆ กันอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ IDOL FIGHT 2 ศึกดวลเดือดจากเหล่าไอดอลยูทูปเบอร์และสตรีมเมอร์ในเมืองไทย เฟ้นหาสุดยอดคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยมวยสากล หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก IDOL FIGHT ซีซั่น 1 ที่จบลงไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ชมหลั่งไหลเข้าชมงานจนล้นทะลักและยังมีผู้ชมทางออนไลน์ยอดรวมเกือบ 140 ล้านวิว เพื่อชมสตรีมเมอร์และยูทูปเบอร์ชื่อดังเข้าร่วมสังเวียน โดยมีโปรโมเตอร์ใหญ่ของงานก็คือ My Mate Nate

แต่ความสำเร็จของ IDOL FIGHT ซีซั่น 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัด IDOL FIGHT ซีซั่น 2 ถูกเลื่อนมาเกือบสองปี ล่าสุดคณะผู้จัดฯ ได้แก่ My Mate Nate โจ นพรัตน์ และ เบล ขอบสนาม ได้ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่า ได้ กำหนดวันชก ซีซั่น 2 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 นี้ ณ สนามเวิล์ดสยามสเตเดี้ยม ตะวันนา บางกะปิ ประตูเปิด 14.30 น. เริ่มงาน 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่องทางออนไลน์ IDOL FIGHT ทั้งใน youtube และ Facebook แบบเต็มรูปแบบ สุดอลังการ ทั้ง แสง สี เสียง อย่างแน่นอน

โจ นพรัตน์ พุทธรัตนมณี หนึ่งในโปรโมเตอร์งาน IDOL FIGHT กล่าวว่า “ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของงานนี้เริ่มจากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เมื่อมาย เมท เนท เขามุ่งตรงมาหาผมและบอกว่า เขาอยากจัดออนไลน์อีเวนท์ที่เป็นการชกมวย เพื่อหารายได้แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้การกุศล 100% เพราะเขาอยู่เมืองไทยจึงอยากทำอะไรดีๆให้กับคนไทยบ้าง รวมถึงเขาชอบมวยไทย ชอบงานของผมที่ทำอยู่ เขาจึงอยากให้ผมมาช่วยทำงานนี้ โดยเขาอยากจัดเป็น ไอดอล ไฟท์ คือการแข่งขันมวยที่รวมเหล่ายูทูปเบอร์และสตรีมเมอร์ในเมืองไทย ระดับทอปๆ ของเมืองไทยมาต่อยกัน โดยถ่ายทอดทางออนไลน์อย่างเดียว

ซึ่งในครั้งนั้น มาย เมท เนท มีพูดคำที่โดนใจผมมากว่า “ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ออนไลน์อีเวนท์ ก็สามารถทำให้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน” จากจุดนั้นเราเลยจับมือกันสร้าง ไอดอลไฟท์ ซีซั่น 1 จนประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเราเปิดจองบัตร 2,000 ใบ หมดภายในไม่ถึงชั่วโมง มีเด็กนับพันๆ คนมารวมตัวกันเต็มหน้าห้างที่เราแจกบัตร และในการจัดซีซั่นแรกนั้น มาย เมท เนท สามารถมอบเงินรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้ถึง 400,000 กว่าบาท และในซีซั่น 2 นี้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ก็จะนำไปบริจาคช่วยเหลือค่ายมวยไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด19” โจ นพรัตน์ กล่าว

โดย “IDOL FIGHT ซีซั่น 2” เป็นการรวมตัวของสามโปรโมเตอร์ มาย เมท เนท ผู้สร้างโปรเจกต์ โจ นพรัตน์ ผู้สร้างสรรโปรดักชั่น และ เบลล์ ขอบสนาม โฆษกผู้ประกาศ พิธีกร และนักพากย์ จับมือจัดศึกดวลเดือดของเหล่ายูทูปเบอร์ชื่อดัง 16 คน มียอดผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 45 ล้านคน มาปะทะเดือดกันด้วยกีฬามวยสากล นอกจากนี้ยังได้นักมวยเก่าชื่อดังระดับประเทศ อย่าง สามารถ พยัคฆ์อรุณ สมรักษ์ คำสิงห์ มาร่วมเป็นโค้ชให้กับ IDOL FIGHT ซีซั่น 2 อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการเข้ม เปิดให้เข้าชมตามจำนวนที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดเท่านั้น นักมวยและทีมงาน รวมถึงผู้ชมทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าสองเข็ม และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสนามทุกคน โดยยอดรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม จะนำไปบริจาคช่วยเหลือค่ายมวยไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด19 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และการจองบัตร และ ได้ที่ YOUTUBE : IDOL FIGHT THAILAND และ FACEBOOK:IDOL FIGHT THAILAND

คู่มวย IDOL FIGHT ซีซั่น 2

1. JEDETV vs The Vail

2. Fadsayong Channel vs DOM

3. Arainy vs Latae cnp

4. Coach Nay – สิบหมื่น vs Jos Mendonca (แชมป์ราชดำเนิน) (มวยไทยอาชีพ)

5. OAUJUN HI-END vs RPG Channel

6. หมอ Sunil SUPERDOC vs ก้องธรณี

7. M Peng C vs ลอด ออนเดอะร็อค

8. Body Hero vs 10kcalmuscle