บิ๊กบอส ONE จับมือโปรโมเตอร์ไทยทุกสังกัด รุกหน้าพามวยไทยสู่ตลาดโลก

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอส ONE สานต่อเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกับโปรโมเตอร์ไทยทุกสังกัด ในฐานะเวทีการต่อสู้ระดับโลกที่จ่ายค่าตัวนักมวยไทยสูงสุดในขณะนี้ และเป็นประตูบานใหญ่ที่จะนำพามวยไทยก้าวสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ วัน แชมเปี้ยนชิพ เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้มีการหารือกับโปรโมเตอร์ชาวไทยหลายสังกัด โดยไม่จำกัดศึกและสาย เพื่อหาแนวทางนำมวยไทยเติบโตก้าวไกลในตลาดโลก

วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE) ในฐานะเวทีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก โดยจัดการแข่งขันกีฬาการต่อสู้หลากหลายกติกา อันได้แก่ การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA), มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง, Submission Grappling (ปล้ำจับล็อก) แม้แต่มวยสากลก็เคยจัดการแข่งขันมาแล้ว

หลายปีที่ผ่านมา ONE ได้มีการเซ็นสัญญานำนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้กีฬามวยไทยได้รับความสนใจอย่างมหาศาลในกลุ่มแฟนๆ ที่ติดตามรายการ ONE

จากตัวเลขปัจจุบัน ONE มียอดผู้ชมทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) กว่า 13.8 พันล้านวิวในปี 2021 และยอดการเข้าถึงสะสมทางทีวีทั่วโลก 406 ล้านวิว ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสื่อกีฬาการต่อสู้อื่นๆ จากการสำรวจของ Nielsen

ด้วยเหตุนี้ ONE จึงเป็นสังเวียนการต่อสู้ที่รวบรวมเหล่านักสู้แถวหน้าระดับโลกจำนวนมาก ด้วยจำนวนนักกีฬาในสังกัดกว่า 600 คน โดย 170 คนมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก

จากศักยภาพ และฐานผู้ชมจำนวนมหาศาลของ ONE จึงเป็นที่ชัดเจนว่า ONE สามารถส่งเสริมให้นักกีฬาในสังกัดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างขวางทั่วโลก นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้ที่ ONE จ่ายให้กับนักกีฬามวยไทยในบ้านเราขณะนี้ นับว่าเป็นรายการที่จ่ายค่าตัวสูงสุดกว่าทุกรายการใดๆ ในโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ต้นปี 2022 เป็นต้นมา ONE ยังจัดสรรโบนัสกองละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.7 ล้านบาท ให้กับนักกีฬาที่มีฟอร์มการชกเข้าตา โดยบิ๊กบอส “ชาตรี” กล่าวว่า โบนัสดังกล่าว ถูกตั้งไว้อย่างไม่จำกัดจำนวนในแต่ละอีเวนต์ ซึ่งจะถูกจ่ายให้นักกีฬาคนใด กี่กองก็ได้

ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในศึกล่าสุด “เลียม แฮร์ริสัน” นักมวยไทยชาวสหราชอาณาจักรที่ขึ้นชกกับ “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” อย่างสุดมัน และโดนนับไปก่อน 2 ครั้ง แต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายพลิกชนะน็อกได้อย่างคาดไม่ถึงในยกแรก สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมอย่างมากด้วยจำนวน 5 นับในหนึ่งยก ถึงขั้นมีการกล่าวว่าเป็นการแข่งขันมวยไทยยกเดียวที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์

ฟอร์มการชกครั้งนั้นส่งให้ “เลียม แฮร์ริสัน” คว้าโบนัสจากบิ๊กบอส ONE เป็นจำนวนสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยเฉียด 3.4 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าตัวที่ได้รับจากการแข่งขัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักมวยไทยในสังกัด ONE มีโอกาสสร้างรายได้ เกียรติประวัติ และมีอนาคตบนเส้นทางอาชีพอย่างมหาศาล

สิ่งที่สำคัญล่าสุด ONE ประกาศจับมือกับ Amazon Prime Video หนึ่งในผู้ให้บริการคอนเทนต์กีฬาระดับพรีเมียมรายใหญ่ที่สุดของโลก ถ่ายทอดสดการแข่งขันของ ONE ไปยังอเมริกาเหนือ และแคนาดา ทั้งหมดที่กล่าวมาด้วยศักยภาพของ ONE จึงสามารถนำพา “มวยไทย” ของเราก้าวไปได้ไกลในตลาดโลกอย่างไร้ข้อกังขา