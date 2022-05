‘ONE’ จับมือ ‘แฟร์เท็กซ์ ไฟต์’ สานฝันดาวรุ่งมวยไทย ชิงสัญญากว่า 3.4 ล้าน

วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE) และแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชั่น เตรียมเฟ้นหาดาวดวงใหม่ วางแผนจัดทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่น โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ผู้ชนะจะได้ทำสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท

ความร่วมมือระหว่าง ONE ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชั่น เพื่อสร้างสรรค์รายการส่งเสริมนักสู้รุ่นใหม่ก้าวสู่เวทีระดับโลก ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นการเบิกทางให้นักสู้ดาวรุ่งไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้ชื่อรายการว่า “Road To ONE” ซึ่งหมายถึง “เส้นทางสู่ วัน แชมเปี้ยนชิพ”

การจัดการแข่งขันนี้จะเป็นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 70 กก., มวยไทยชาย 61 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. จะมีนักมวยไทยเข้าแข่งขันจำนวน 8 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัว ด้วยมูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยราว 3.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ Road To ONE ยังได้รับความร่วมมือจาก “ชุ้น เกียรติเพชร” โปรโมเตอร์ศึกเกียรติเพชร เข้ามาช่วยดูแลคัดสรรตัวนักกีฬา และการประกบคู่มวยที่จะเข้าแข่งขันควบคู่ไปกับทีมแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โดยใช้สนามมวยเวทีลุมพินี หนึ่งในสนามมวยมาตรฐานและเก่าแก่ของประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดการนัดแรกจะมีขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปี้ยนชิพ กล่าวว่า ตัวเองรู้จัก นายเปรม บุษราบวรวงษ์ ในฐานะเพื่อน และพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ชื่นชมวิสัยทัศน์ของเขาที่มีต่อ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน คุณพ่อของเขา (นายบรรจง บุษราบวรวงษ์) เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของประวัติศาสตร์วงการมวยไทย จึงรู้สึกชื่นชมและยินดีด้วยใจจริง

“ทีมงานและผมเองรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ภายใต้ความร่วมมือของ Road To ONE ที่มาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับนักกีฬา ที่จะได้เซ็นสัญญามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐและแข่งขันในรายการ ONE ทั้งนี้ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ถือเป็นอนาคตของกีฬาต่อสู้ในประเทศไทย”

ขณะที่ นายเปรม บุษราบวรวงษ์ โปรโมเตอร์ของ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ ONE และแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชั่น ได้จับมือเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างเส้นทางให้นักกีฬาได้รับสัญญาแข่งขันใน ONE ซึ่ง ONE ถือเป็นองค์กรการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และเรารู้ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยนักสู้มากความสามารถ อีกทั้งการจัดรุ่นน้ำหนักยังเอื้อต่อการพัฒนาสำหรับนักกีฬาชาวไทย และต่างชาติที่อยู่ในสังกัดของเรา เราอยากสร้างนักสู้หน้าใหม่ที่ตั้งใจจะเดินตามรอยนักสู้ชั้นนำของประเทศอย่าง แสตมป์ ยอดแสนไกล และ รถถัง ดังนั้น เราจึงเปิดรับนักกีฬาจากทุกค่ายในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งนักกีฬาที่เก่งที่สุดเข้าร่วมแข่งขันใน Road To ONE