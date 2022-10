ท็อปน้อย พร้อมลุยนักสู้โสมขาว ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ ตัดเชือก ROAD TO UFC

ท็อปน้อย กิวรัมย์ นักสู้วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เตรียมขึ้นสังเวียนในพิกัดรุ่นฟลายเวต พบกับ ปาร์ค ฮยุน ซุง คู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ ภายใต้รายการ ROAD TO UFC รอบรองชนะลิศ โดยรายการนี้มีตั๋วเข้าสู่รายการ UFC เป็นเดิมพัน โดยจะระเบิดศึกกันที่สังเวียน เอติฮัด อารีน่า กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้

นักสู้จากบุรีรัมย์ มีสถิติ ชนะ 8 แพ้ 3 และน็อก 5 ครั้งในการต่อสู้รูปแบบ MMA ส่วนประวัติการชกมวยไทยในชื่อ ทนงศักดิ์เล็ก ชูวัฒนะ เคยเป็นดาวรุ่งรุ่น 122 ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินมาแล้ว โดยผลงานล่าสุด ท็อปน้อย เอาชนะคะแนน ยูมะ โฮริวจิ คู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในศึก UFC 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKA ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ท็อปน้อย ผ่านเข้ามาพบกับ ปาร์ค ฮยุน ซุง ในรอบรองชนะเลิศ โดยนักสู้จากแดนโสมขาวถือว่า มีสถิติไม่ธรรมดาเมื่อชนะในรูปแบบ MMA มาแล้วถึง 6 ไฟต์ติดต่อกัน ส่วนรอบก่อนหน้านี้ก็เอาชนะ TKO เชเรเมีย ซิเรก้า จากอินโดนีเซียมาได้ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะเข้ามาพบกับนักสู้จากประเทศไทย ซึ่งหาก ท็อปน้อย ผ่าน ปาร์ค ฮยุน ซุงได้ ก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศรุ่นฟลายเวต ของรายการ ROAD TO UFC เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักสู้ชายไทยคนแรกที่ได้เข้าสังกัด UFC ต่อไป

สำหรับรอบรองชนะเลิศของศึก ROAD TO UFC จะแข่งขันกัน หลังจบศึก UFC 280: OLIVEIRA vs MAKHACHEV ที่เอติฮัด อารีน่า กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการดังนี้

Episode 5 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เริ่มตามเวลาไทย 18.00 น.

รุ่นเฟเธอร์เวต : ยี่ ซา VS โคโยมิ มัตซูชิมะ

รุ่นฟลายเวต : กี้ หลุน VS ชอย ซึง กุ๊ก

รุ่นไลต์เวต : กี วอน บิน VS เยก้า ซารากีห์

รุ่นแบนตั้มเวต : โตชิโอมิ คาซามะ VS คิม มิน วู

Episode 6 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เริ่มตามเวลาไทย 20.00 น.

รุ่นเฟเธอร์เวต : อี จุง ยอง VS ไก ลู

รุ่นแบนตั้มเวต : รินยา นากามูระ VS โชเฮ โนเซะ

รุ่นฟลายเวต : ท็อปน้อย กิวรัมย์ VS ปาร์ค ฮยุน ซุง

รุ่นไลต์เวต : อันชูล จูบลี่ VS คิม คยอง เปียว

สำหรับศึก ROAD TO UFC รอบรองชนะเลิศ แฟนสามารถติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นการจำหน่ายบัตรล่วงหน้าได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนที่ https://ufcvip.com/d/ufc-280-tickets