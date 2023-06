ชาตรี ทุ่ม 50 ล้าน จัดศึกประวัติศาสตร์ ระดมมวยเอกอัดแน่น เต็มอัตราศึก ONE ลุมพินี 22

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปี้ยนชิพ กล่าวขอบคุณแฟนชาวไทย หลังจัดศึก ONE ลุมพินี มาได้เพียง 5 เดือน สร้างเรตติ้งอันดับ 1 รายการศิลปะการต่อสู้ที่คนไทยนิยมดูมากที่สุด จึงสานต่อความยิ่งใหญ่ด้วยการจัดศึกนัดประวัติศาสตร์ ระดมทัพมวยเอกแถวหน้าของวงการมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ กระหึ่มวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนนี้ในศึก ONE ลุมพินี 22

ที่ผ่านมาศึก ONE ลุมพินี จัดสรรงบประมาณในการจัดแข่งขันแต่ละนัดไว้ที่ 2 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารายการใหญ่ของโปรโมชั่นทั่วไปราวเท่าตัว ทั้งนี้ ยังไม่รวมโบนัสนักกีฬาก้อนละ 350,000 บาท ซึ่งเคยจ่ายสูงสุดถึง 4.2 ล้านบาทในหนึ่งอีเวนต์

งบประมาณดังกล่าวยังไม่ถึงเศษเสี้ยวของศึก ONE ลุมพินี 22 เพราะจากการเปิดเผยของ “บิ๊กบอสชาตรี” ศึกนัดประวัติศาสตร์นี้ทุ่มงบสูงเสียดฟ้าถึงกว่า 50 ล้านบาท ในการระดมนักกีฬาเบอร์ต้นๆ ของวงการจากไทยและต่างประเทศ โดยมีเดิมพัน 2 เข็มขัด ได้แก่ ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวี่เวต (MMA) ระหว่างเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน “อาร์จาน บูลลาร์” และแชมป์โลกเฉพาะกาล “อนาโตลี มาลีคิน” พร้อมด้วยการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ซึ่งเป็นการรีแมตช์ระหว่างยอดฝีมือต่างรุ่น “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” และ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”

ศึกนัดประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 22 จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลก 179 ประเทศ ผ่านทีวีท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตร สำหรับประเทศไทยจะถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ที่ครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ของสถานีโทรทัศน์ โดยมีการรับสัญญาณถ่ายทอดสด เวลา 20.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของ ONE และสื่อพันธมิตรให้รับชมได้อีกหลายประเทศ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.ตามเวลาในสนาม สำหรับแฟนที่อยากรับชมความบันเทิงในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ นัดยิ่งใหญ่ด้วยตาตัวเองแบบติดขอบเวที จองบัตรเข้าชมได้ที่ Thai Ticket Major และติดตามอัพเดตข่าวสารของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand