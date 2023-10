‘แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล’ โชว์ฟิตเต็มร้อย เตรียมอาวุธทีเด็ด พร้อมบู๊ ‘คริสตินา’

“แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” สาวน้อยยอดนักสู้วัย 19 ปี เปิดยิมของครอบครัวทำกิจกรรม Open Workout ให้สื่อเก็บภาพอย่างใกล้ชิด ก่อนจะให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในศึก ONE Fight Night 16 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้

“เจ้าแม่เข่ายัดไส้” แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล สาวน้อยยอดนักสู้วัย 19 ปี มีคิวกลับมาขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมืออีกครั้ง โดยคราวนี้จะต้องวัดฝีมือกับ “คริสตินา โมราเลส” คู่ชกมากประสบการณ์ชาวสเปน วัย 30 ปี ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ปอนด์) ศึก ONE Fight Night 16 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา ช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07:00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน

ล่าสุด “ซุปเปอร์เกิร์ล” ได้เปิดค่ายจรูญศักดิ์มวยไทย ทำกิจกรรม Open Workout ซ้อมโชว์ความฟิตให้กับสื่อได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดติดขอบเวที ก่อนจะให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสภาพความพร้อม ก่อนขึ้นสังเวียนในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างเป็นกันเอง

“ซุปเปอร์เกิร์ล” กล่าวเปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนว่า ตอนนี้ร่างกายฟิตเต็มร้อยสำหรับการขึ้นชก พร้อมมองว่า “คริสตินา” มีความเป็นมืออาชีพสูง แม้จะร้างเวทีไปนานก็น่าจะสู้เต็มที่ได้เช่นกัน

“ตอนนี้หนูพร้อมขึ้นชก 100 เปอร์เซนต์แล้ว หลังจบไฟต์ล่าสุดพักไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ จากนั้นพอมีรายการขึ้นมาก็ซ้อมต่อทันที ส่วนเรื่องที่ คริสตินา มีอายุมากกว่า รวมถึงห่างหายจากเวทีไปนาน หนูมองว่าไม่น่าใช่เรื่องที่จะได้เปรียบอะไร เพราะเขาเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองได้ดี มีความเป็นมืออาชีพสูง สามารถขึ้นสู้บนเวทีได้เต็มที่แน่นอนค่ะ”

ส่วนเรื่องการปรับตัวกับการชกคิกบ็อกซิ่ง “ซุปเปอร์เกิร์ล” ยอมรับว่าเริ่มมีความคุ้นชินในกติกาเพิ่มมากขึ้น โดยเตรียมอาวุธเข่ามาเป็นทีเด็ดเหมือนเดิม พร้อมย้ำชัดขอสู้เต็มที่ไม่มีทางประมาท “คริสตินา” แน่นอน

“ตอนนี้หนูรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้มากขึ้น จากที่ไฟต์ล่าสุดใช้เข่าได้ไม่ตรงตามกฎไปบ้าง แต่ตอนนี้ทราบชัดเจนแล้วว่า สามารถใช้เข่าได้ถึงขั้นไหน หนูอยากให้อาวุธเด็ด ‘เข่ายัดไส้’ ของตัวเองเข้ามามีบทบาทในการชกคิกบ็อกซิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกไฟต์ที่เจอไม่มีงานง่าย ไม่ควรประมาทคู่ชกเด็ดขาด ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีหนูอยากชนะน็อกคู่ชกให้ได้ เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำให้สำเร็จค่ะ”

สำหรับ “ซุปเปอร์เกิร์ล” เพิ่งผ่านการฝากผลงานล่าสุดในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยการระเบิดฟอร์มไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ลารา เฟอร์นานเดซ” เปิดตัวสวยในการลงแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างเป็นทางการใน ONE

ปัจจุบัน “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” ผ่านการลงแข่งขันไปแล้วทั้งหมด 4 ไฟต์ เป็นการแข่งขันกติกามวยไทย 2 ครั้ง และคิกบ็อกซิ่ง 2 ครั้ง และสามารถเก็บชัยชนะมาครองได้ถึง 3 ครั้ง และไฟต์นี้เธอจะสามารถเก็บชัยชนะครั้งที่ 4 มาครองได้หรือไม่ แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทย อย่าลืมรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมกัน

สำหรับศึก ONE Fight Night 16 คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเดียวกัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวตที่ว่างเป็นเดิมพัน

นอกจากนั้นยังมี “สินสมุทร กลิ่นมี” นักชกมาดเซอร์ จากเมืองพัทยา เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่จะลงแข่งขันในศึกนี้ โดยจะต้องพบกับคู่ปรับเก่าอย่าง “เลียม โนแลน” นักชกมากฝีมือจากอังกฤษ ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ปอนด์)