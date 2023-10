เผยโฉม 3 แชมป์ Road To ONE ซีซั่น 2 ผู้คว้าสัญญา ONE มูลค่ารวม 10.8 ล้าน!

ในที่สุดก็ได้มีเปิดเผยโฉมหน้าของเหล่านักสู้ผู้ล่าฝัน ที่ได้โอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ในฐานะผู้คว้าแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 จาก 3 รุ่นน้ำหนัก

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึก Road To ONE Thailand ซีซั่น 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชั่น โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)

สำหรับในรอบชิงชนะเลิศแข่งกันทั้งหมด 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 53 กก. ซึ่งผู้ชนะในแต่ละรุ่นน้ำหนักนอกจากจะได้เข็มขัดแชมป์ไปคาดเอวแล้ว ยังจะได้รับสัญญาการเป็นนักกีฬา ONE มูลค่า 3.6 ล้านบาทอีกด้วย

เริ่มกันที่รอบชิงชนะเลิศ มวยไทยชาย รุ่น 68 กก. “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” ขุนเข่าแดนใต้ วัย 24 ปี จากชุมพร ก็เดินหน้าไล่ออกอาวุธทั้งหมัด และเข่าตั้งแต่ต้นยกทำเอา “เพื่อไทย พ.พนมพร” ร่วงลงไปนับถึงสองครั้ง ก่อนที่ “นนทชัย” เอาชนะน็อกไปเพียงแค่ยกแรก คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.6 ล้านบาท ได้สำเร็จ รวมถึงฟันโบนัสกว่า 1 หมื่นบาทไปครองเป็นไฟต์ที่สองติดต่อกัน

การแข่งขันมวยไทยชาย รุ่น 58 กก. “เก้าแต้ม เพชรพลบดี” ดาวรุ่งพุ่งแรงวัยเพียง 18 ปี จากเพชรบูรณ์ อาศัยความสดเดินหน้าบดแจกแข้งซ้าย “ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิม” ก่อนที่นักชกดาวรุ่งเมืองมะขามหวานจะเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าแชมป์และสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.6 ล้านบาท ไว้ในมือได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ปิดท้ายที่รอบชิงชนะเลิศ มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก. “เซียร์ แฟร์เท็กซ์” มวยสาวสวยหน่วยก้านดี วัย 22 ปี จากอิสราเอล อาศัยเชิงชกอันบู๊ดุดัน พร้อมกับหัวจิตหัวใจนักสู้เข้าแลก แม้จะโดนศอกของ “นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐ” จนมีแผลแตกขนาดใหญ่ แต่ก็ยังกัดฟันเดินแจกอาวุธจนครบ 5 ยก ก่อนที่ “เซียร์” จะเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.6 ล้านบาท ไปนอนกอดได้สำเร็จ

สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ศึก Road To ONE Thailand ซีซั่น 2

• นนทชัย จิตรเมืองนนท์ ชนะน็อก เพื่อไทย พ.พนมพร ยกแรก (มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.)

• เก้าแต้ม เพชรพลบดี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิม (มวยไทยชาย รุ่น 58 กก.)

• เซียร์ แฟร์เท็กซ์ (อิสราเอล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐ (มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.)

• เอมิลี่ ชอง (ฮ่องกง) ชนะน็อก น้องแชมป์ ลูกบุญมี ยกสอง (มวยไทยหญิง รุ่น 49 กก.)

• โทน ส.ตระกูลเพชร ชนะคะแนนเอกฉันท์ ศักดิ์มงคล ลูกบุญมี (มวยไทยชาย รุ่น 58 กก.)

• แสนงาม กำนันเชษเมืองชล ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจฮันนา เพอร์สัน (สวีเดน) (มวยไทยหญิง รุ่น 51 กก.)

• แดนสยาม หัวหินมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาวาด แฟมิลี่มวยไทย (อิหร่าน) (มวยไทยชาย รุ่น 57 กก.)