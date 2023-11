อาวุธหนักพร้อม! ‘เด็ดดวงเล็ก’ เสริมแกร่งร่ หวังถึงน็อก ‘นักรบ’ ศึก ONE ลุมพินี 41

“เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99” ลุยเสริมแกร่งร่างกาย ยกระดับอาวุธหนัก ตั้งเป้าใหญ่ลุยน็อก “นักรบ แฟร์เท็กซ์” เพื่อเก็บชัยชนะแบบไม่ครบให้ได้เป็นครั้งแรก

“เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด 99” นักชกแข้งปืนกล วัย 20 ปี จากขอนแก่น ผู้คว้าสัญญานักกีฬา ONE จากการแข่งขัน Road To ONE Thailand ซีซัน 1 เตรียมออกล่าชัยไฟต์ที่ 5 ปะทะ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ขาลุยวัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่ต้องการคว้าชัยไฟต์ที่ 5 ให้ได้เช่นกัน หลังเพิ่งสะดุดพ่ายมาในไฟต์ล่าสุด โดยจะแข่งขันกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ ในศึก ONE ลุมพินี 41 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้

ผลงานไฟต์ล่าสุดของ “เด็ดดวงเล็ก” แม้จะสามารถระเบิดฟอร์มคว้าชัยได้ติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 4 ด้วยการโค่นนักมวยฟอร์มร้อนอย่าง “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” ไปได้อย่างสวยงาม แต่เจ้าตัวยอมรับว่าหากมองในภาพรวมแล้ว ผลงานของตนยังไม่ดีพอที่จะขึ้นไปโชว์ฝีมือในศึก ONE รายการใหญ่ เพราะยังมีขาดอาวุธหนักที่จะใช้ในการปิดเกมคู่ต่อสู้ ซึ่งตนได้กลับไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การจะไปยืนอยู่ในรายการระดับโลก แค่ชนะอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีลูกเด็ดขาด หรือลูกหนักที่สามารถปิดเกมคู่ต่อสู้ได้ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมยังขาดจาก 4 ไฟต์ที่ผ่านมา และตั้งใจจะทำให้ได้ในไฟต์นี้ ซึ่งผมได้กลับมาแก้ไขจุดบกพร่องเรื่องพละกำลัง ด้วยการเข้าไปเสริมกล้ามเนื้อ และทักษะความคล่องตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา มีการเพิ่มเวตเทรนนิงเข้าไป ซึ่งจากการฝึกที่ผ่านมาเชื่อว่าจะทำให้อาวุธของผมหนักแน่นขึ้นแน่นอนครับ” เด็ดดวงเล็ก กล่าว

ไฟต์นี้ “เด็ดดวงเล็ก” จะต้องเจอบททดสอบสำคัญ อย่าง “นักรบ แฟร์เท็กซ์” นักชกจอมบู๊ ที่พกความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้ง หลังสะดุดพ่ายมาในไฟต์ล่าสุด ซึ่งดาวรุ่งจากขอนแก่น รายนี้ ศึกษาทำการบ้านคู่ชกมาเป็นอย่างดี จนเห็นชัดถึงจุดอ่อน,จุดแข็ง และมั่นใจว่ารูปเกมจะต้องออกมาสนุกสุดมันอย่างแน่นอน

“พี่นักรบ เป็นมวยหมัดที่แข็งแรงมาก แถมยังชอบเดินบู๊เดินชนตลอด จุดอันตรายที่ผมต้องระวังเป็นพิเศษคือหมัด กับศอก เพราะพี่เขาออกได้เป็นธรรมชาติมาก ๆ ส่วนผมจะได้เปรียบในเรื่องความไว และความสด รวมถึงน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจ เพราะพี่เขาเพิ่งสะดุดแพ้ไฟต์ที่แล้ว ซึ่งไฟต์นี้ผมเชื่อว่าพี่เขาจะไม่ขึ้นเวทีมาหนีผมแน่ ๆ ดังนั้นรับประกันได้เลยว่ารูปเกมจะต้องออกมาสนุกสุดมันแน่นอน”

“เด็ดดวงเล็ก” ยืนยันชัดเจนถึงเป้าหมายสำคัญของตนในไฟต์นี้ คือการโชว์ฟอร์มให้ออกมาดีที่สุด เพื่อหวังคว้าชัยแบบไม่ครบยกให้ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการพาตนเข้าร่วมแข่งขันในศึก ONE รายการใหญ่ ในอนาคตข้างหน้า

“เป้าหมายของผมไฟต์นี้ ต้องการโชว์ฟอร์มให้ออกมาดีที่สุด ถ้ามีโอกาสปิดเกมก็พร้อมทันทีครับ ผมจะพยายามทำให้เกมจบแบบไม่ครบยกให้ได้ เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสให้ตัวเองเข้าไปโชว์ฝีมือในศึก ONE รายการใหญ่ ในอนาคตครับ” เด็ดดวงเล็ก กล่าวปิดท้าย

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.