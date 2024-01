อาสารับน้อง! ก้องธรณี ควง กิ่งซางเล็ก ดวลอาวุธคู่ชกหน้าใหม่ศึก ONE ลุมพินี 48

การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ขวัญใจแฟนกีฬาการต่อสู้ ที่พร้อมถ่ายทอดสดให้ผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกได้ดูกันในศึก ONE ลุมพินี 48 โดยจัดคู่แข่งขันดีกรีเดือดมาปะทะฝีมือกันเต็มอิ่ม 12 คู่ พร้อมโชว์ฝีมือสุดกำลังบนเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคมนี้

คู่เอกนำรายการ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายฟอร์มแรง วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เดินหน้าล่าแต้มชัย 6 ไฟต์ติด เพิ่มโอกาสลุ้นได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE พบกับ “ชารีฟ มาซอริเอฟ” น้องใหม่ วัย 25 ปี จากรัสเซีย ที่หวังทำเซอร์ไพรส์หยุดความฮอตของ “พ่อน้องฉลาม” ให้ได้ โดยทั้งคู่พร้อมวัดความเฉียบคมกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์

ขณะที่คู่รอง “เพชรแสนแสบ ส.จารุวรรณ” มวยซ้ายแข้งโหด วัย 21 ปี จากอุบลราชธานี ดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 122 ปอนด์ เปิดตัวแลกอาวุธหนักกับ “เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์” มวยขวาบู๊ดุดัน วัย 24 ปี จากศรีสะเกษ เจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่ 18 ที่กลับมาล่าแต้มชัยแรกของรายการ โดยเตรียมฟาดปากกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 124 ปอนด์

Advertisement

ด้านคู่เอกอินเตอร์ “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” มวยฝีมือเชิงดี วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรอบ 6 เดือน ไม่หวั่นเปลี่ยนคู่ชกด่วนพบ “โจอาคิม อูรากี” กำปั้น วัย 29 ปี ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรีย เข้าเสียบแทน “โมฮัมหมัด ซาเดกี” ที่ขอถอนตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับการจากไปของเพื่อนร่วมค่าย “ฟาริยา อามินิปัวร์” โดยพร้อมฉะกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์

นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของ “ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย” ตามล่าชัยชนะไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน พบกับ “มาจิด คาริมี” นักสู้น้องใหม่ป้ายแดงจากอิหร่าน ร่วมด้วยคู่มวยหญิงแกร่ง “เพชรกัญญา ส.พวงทอง” ผู้เข้าชิงรางวัลยอดมวยหญิงปี 2566 เปิดตัวปะทะ “ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม” ที่ขอคืนฟอร์มเก่งเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ให้ได้

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 48

– คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย vs ชารีฟ มาซอริเอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

– คู่รอง เพชรแสนแสบ ส.จารุวรรณ vs เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)

– สิบแสน นกเขากม.11 vs มาดสิงห์ เขาหลักมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)

– ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป vs เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)

– ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร vs สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

– เพชรกัญญา ส.พวงทอง vs ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)

– กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง vs โจอาคิม อูรากี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

– เมห์ดาด คานซาเดห์ vs พิชิตชัย พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)

– ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย vs มาจิด คาริมี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

– สุไลมาน ลูกสวนมวยไทย vs คาบิลัน เจเลวาน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

– มาเทอุส เปเรรา vs คาซาน คาลิเอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)

– คารานอูล ชานกี vs อาร์เซนิโอ บาลิซาแคน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)