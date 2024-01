เปิดศึกคนจริง! นักรบ สกัดทางรุ่ง เพชรทองหล่อ-ราฟฟี่ พิสูจน์ความสด ยอดไอคิว

แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยเตรียมพบกับความมันของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับห้าดาว ที่พร้อมถ่ายทอดสดให้ผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกได้ดูกันแบบทั่วถึง ในศึก ONE ลุมพินี 49 โดยมีคู่แข่งขันคุณภาพสูงดวลอาวุธหนักกันจุใจ 12 คู่ พร้อมแสดงฝีมือกันเต็มที่บนเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้

คู่เอกของรายการ “ขุนเข่าพลังช้าง” นักรบ แฟร์เท็กซ์ มวยขวาใจถึง วัย 25 ปี จากสุรินทร์ โชว์ทีเด็ดปราบคู่ชกหมอบราบมา 5 ราย เดินหน้าลุยพบกับกำปั้นไร้พ่ายฟอร์มแรง “เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน” มวยซ้ายเตะหนัก วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ไฟต์ล่าสุดดับพยศ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” ลงได้ โดยทั้งคู่เตรียมวัดความแกร่งกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์

นักรบ vs เพชรทองหล่อ

ขณะที่คู่รองลุ้นไฟต์รีแมตช์สุดเดือดระหว่าง “ซาเวียร์ กอนซาเลส” นักชกหนุ่มสเปนหัวใจไทย วัย 22 ปี ขึ้นสังเวียนล้างตากับ “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” มวยซ้ายบู๊มัน วัย 21 ปี จากบุรีรัมย์ หลังเคยเจอกันไฟต์แรกในศึก ONE ลุมพินี 14 “ซาเวียร์” เป็นฝ่ายแพ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่สู้กันสนุกจนได้โบนัสกลับบ้านทั้งคู่ โดยพร้อมเปิดศึกภาคสองในกติกามวยไทย แคตช์เวต 127 ปอนด์

ซาเวียร์ vs ก้องไกล

ด้านคู่เอกอินเตอร์ “ขุนเข่าแดนน้ำหอม” ราฟฟี่ โบฮิค อดีตแชมป์ลุมพินี รุ่น 147 ปอนด์ วัย 32 ปี จากฝรั่งเศส กลับมากู้ศักดิ์ศรี และความเชื่อมั่นปะทะคู่ชกหน้าใหม่ไฟแรง “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายอาวุธครบเครื่อง วัย 21 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ตั้งเป้าตามรอยพี่ร่วมค่ายพีเค.แสนชัย เข้าไปลุย ONE รายการใหญ่ให้ได้ โดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์

ราฟฟี่ vs ยอดไอคิว

นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ส่งกำลังใจลุ้น “ยางดำ จิตรเมืองนนท์” นักชกชาวดอยสู้ไม่ถอย ตามล่าแต้มชัยแรกพบกับ “รามาดาน ออนดาช” น้องใหม่จากเลบานอน รวมถึง “เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี” น้องชายของ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์ ประเดิมไฟต์แรกกับ “แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์” หลานชายนายใหญ่แห่งค่าย ส.เดชะพันธ์

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 49

– คู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ vs เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

– คู่รอง ซาเวียร์ กอนซาเลส vs ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)

– อับดาลลาห์ ออนดาซ vs ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

– ขุนพลน้อย ส.สมหมาย vs อามิล ชามาร์ซาด (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)

– โชคดี แม็กจันดี vs ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

– ไข่มุกขาว ว.จักรวุฒิ vs สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย แคตช์เวต 123 ป.)

– ราฟฟี่ โบฮิค vs ยอดไอคิว อ.พิมลศรี (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

– เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี vs แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

– เซฟเคต เซอร์เคซ vs อับดาลลาห์ ดายาคีเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)

– รามาดาน ออนดาช vs ยางดำ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)

– นาโม ฟาซิล vs แจ วุง ยุน (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)

แอนิตา คาริม vs อาเดรียนา ฟูซินี (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)