เดี๋ยวเจอของจริง! แรมโบ้เล็ก กำลังใจดีอาสาหยุดไร้พ่าย โซเนอร์ เซน

“แรมโบ้เล็ก” กลับมาโชว์ฝีมือในศึก ONE ลุมพินี อีกครั้ง ตั้งเป้าเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา เพื่อหยุดความร้อนแรงของ “โซเนอร์ เซน” ให้ได้

“แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” มวยซ้ายเชิงดี วัย 20 ปี จากชัยภูมิ อกหักพ่ายไฟต์เปิดตัวในศึก ONE รายการใหญ่ ตั้งเป้าคืนฟอร์มเก่งสู้กับ “โซเนอร์ เซน” นักสู้หมัดนัก วัย 27 ปี จากตุรกี ที่โค่นนักชกไทยร่วงยกแรกสองรายติด โดยทั้งคู่จะวัดแกร่งกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์ ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 51 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับ “แรมโบ้เล็ก” ถือเป็นนักกีฬาคนแรกจากศึก ONE ลุมพินี ที่ได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE แต่ต้องพบกับฝันร้ายในไฟต์เปิดตัวศึก ONE Fight Night 14 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา หลังพลาดท่าโดนอาวุธหนักของ “เอซา เทน พาว” จอมบู๊ วัย 33 ปี จากสหรัฐอเมริกา จนพ่ายน็อกในยกที่ 3 ไปอย่างน่าเสียดาย

ทำให้ถึงตอนนี้ “แรมโบ้เล็ก” ต้องพบกับความพ่ายแพ้สองไฟต์ติด ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ฟาริยา อามินิปัวร์” นักชกผู้ล่วงลับ จากอิหร่าน ในศึก ONE ลุมพินี 22 โดยการกลับมาสู้ไฟต์แรกในปี 2567 จึงเป็นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ “แรมโบ้เล็ก” ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองยังมีดีพอที่จะก้าวกลับไปกู้ชื่อในระดับโลกได้อีกครั้ง

การออกไปเผชิญโลกกว้างครั้งแรกแพ้ให้กับ “เอซา” ทำให้ “แรมโบ้เล็ก” ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ติดตัวกลับมาเพียบ โดยนักชกขวัญใจคนไทยพร้อมนำบทเรียนล้ำค่าดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆ วัน

“ผมไปชกศึก วัน แชมเปียนชิพ ครั้งแรกต้องปรับตัวเยอะมาก ทั้งในเรื่องอาหารและการสื่อสาร ส่วนบรรยากาศที่สนามก็แตกต่างกับตอนชก ONE ลุมพินี มาก ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดครับ”

“ในไฟต์นั้น ผมพลาดถูก เอซา ชกจนจมูกหักตั้งแต่ในยกแรก ทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวก ต้องสู้แบบระแวงไปหมด แต่ผมได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้ว หลังจบเกม ผมคิดแค่เรื่องเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุง ทำให้ตัวเองดีขึ้นในไฟต์ต่อไปเท่านั้นครับ”

ไฟต์นี้ “แรมโบ้เล็ก” กลับมาบู๊ใน ONE ลุมพินี อีกครั้ง โดยต้องเจองานยากอย่าง “โซเนอร์” ที่กำลังฟอร์มเข้าฝัก ปิดเกมเร็วยกแรกสองนักชกไทยทั้ง “ก้องไกล เอ็นนีมวยไทย” และ “โอท็อป อ.ขวัญเมือง” ในสองไฟต์ที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้น “แรมโบ้เล็ก” ก็มุ่งมั่นพร้อมคืนฟอร์มแกร่งเพื่อหยุดความร้อนแรงของคู่ชกให้ได้

“ตอนนี้ โซเนอร์ กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี ชนะน็อกยกแรกนักชกไทยมาได้สองไฟต์ติด จุดแข็งของเขาคือหมัดและร่างกายที่แข็งแกร่งมาก แต่ไฟต์นี้มาเจอเขาผมไม่ตื่นเต้นเลย ผมตั้งเป้าอยากหยุดสถิติไร้พ่ายของเขาให้ได้ เขาบอกว่าถ้าผ่านผมได้อาจได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE ผมอยากดับฝันของเขา พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฝีมือของนักชกจาก ONE ลุมพินี คนแรก ที่ได้สัญญานักกีฬา ONE มีดีแค่ไหนครับ”

นอกจากคู่เอกน่าติดตามอย่าง “แรมโบ้เล็ก vs โซเนอร์” แล้ว วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ชมมวยคู่เอกภาคอินเตอร์ระหว่าง “อวตาร พีเค.แสนชัย” นักสู้ใจถึง เปิดหน้าท้าชน “มาฟลุด ตูปิเยฟ” มวยเก๋าหมัดโหดจากอุซเบกิสถาน ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต อีกด้วย