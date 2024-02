ใส่หมดไม่มีกั๊ก! กุหลาบดำ จูงมือ ชาโด้ วัดพลังแกร่งนักสู้ทีมเยือน ศึก ONE ลุมพินี 52

เข้าสู่สัปดาห์วันแห่งความรัก ONE เตรียมเสิร์ฟความมันไม่มีพักกับการการแข่งขันที่ครองหัวใจคอกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ ศึก ONE ลุมพินี 52 จัดทัพยอดฝีมือมาประชันกันมากถึง 13 คู่ พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์นี้ เริ่มเวลา 19.30 น.

คู่เอกของรายการ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ดีกรีแชมป์โลกมวยไทยเวทีลุมพินี 2 สมัย เล็งงาบเหยื่อรายต่อไป โดยจะพพบกับ “จูลิโอ โลโบ” นักสู้สายแข็ง วัย 29 ปี จากบราซิล อดีตแชมป์เวทีมวยอ้อมน้อยที่เพิ่งปราบ “ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน” มาได้ โดยพร้อมวัดความเจ๋งกันภายใต้กติกามวยไทย แคตช์เวต 144 ปอนด์

ขณะที่คู่รองเปิดศึกเดือดคนแกร่งแดนใต้ “เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์” มวยขวาแข้งหนัก วัย 26 ปี จากกระบี่ 2 ไฟต์หลังแพ้รวด หวังกลับมากู้หน้าท้าชนของแรง “สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง” มวยฝีมือศอกคม วัยเดียวกันจากปัตตานี ที่กำลังมั่นใจเกินร้อยจัดการโค่นคู่ต่อกรมาแล้วสามรายติด โดยเตรียมดวลเดือดกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 127 ปอนด์

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” มวยซ้ายยอดกตัญญู วัย 24 ปี จากตาก อดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนิน รุ่น 147 ป. ได้เวลาพิสูจน์ฝีมือขั้นกว่าเพื่อแย่งแต้มชัยแรกใน ONE ลุมพินี กับ “มามูกา อูซูบายัน” นักสู้หมัดหนัก วัย 30 ปี จากรัสเซีย แชมป์คิกบ็อกซิ่ง รุ่น 71 กก. จากเวทีดังของรัสเซีย RCC Fair Fight โดยจะประลองอาวุธกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์

นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของ “ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์” กลับมาเรียกความมั่นใจรับมือเพื่อนบ้านหน้าใหม่จากเมียนมา “ธานท์ ซิน” รวมถึง “พยัคฆ์เมฆินทร์ จอมโหดมวยไทย” เด็กสร้างจากค่ายของรุ่นใหญ่ “จอมโหด ออโต้มวยไทย” เปิดตัวพบกับ “จงอางศึก ส.เทพพิทักษ์” ที่หวังมาแย่งชิงแต้มชัยแรกไว้ในกำมือ

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 52

คู่เอก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย vs จูลิโอ โลโบ (มวยไทย แคตช์เวต 144 ปอนด์)

คู่รอง เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ vs สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง (มวยไทย แคตช์เวต 127 ปอนด์)

ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ vs ชาละวัน เงาะบางกะปิ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

ธนูเงิน เอฟเอ.กรุ๊ป vs สมิงหนุ่ม เอ็มเอกชาติ (มวยไทย แคตช์เวต 142 ปอนด์)

ก็อต เพชรบุรี vs เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 121 ปอนด์)

พยัคฆ์เมฆินทร์ จอมโหดมวยไทย vs จงอางศึก ส.เทพพิทักษ์ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ปอนด์)

ชาโด้ สิงห์มาวิน vs มามูกา อูซูบายัน (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์)

ยอดทองไท ส.สมหมาย vs โอมาร์ เอล ฮาลาบี (มวยไทย แคตช์เวต 130 ปอนด์)

ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ vs ธานท์ ซิน (มวยไทย แคตช์เวต 138 ปอนด์)

แอสเซ็ต อานาร์บาเยฟ vs อิลยาส อีไซยู (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์)

แม็กซ์เวลล์ จันตู นานา vs แอดแนน ลาร์รี (MMA รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ปอนด์)

ซอ ลิน อู vs มาซาโยชิ สึฮาชิ (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์)

เลอพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์ vs มากุโตะ ซาโตะ (มวยไทย แคตช์เวต 126ปอนด์)