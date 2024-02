IFMA – มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รับเยาวชนผู้ลี้ภัยสงครามชาวปาเลสไตน์ ร่วมฝึก ‘มวยไทย’ บนแผ่นดินแม่

สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดงานต้อนรับพิเศษ นักมวยไทยเยาวชนชาวปาเลสไตน์ ผู้ลี้ภัยสงครามมาพำนักที่ประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น พร้อมกับเรียนกรู้ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้ “มวยไทย” บนแผ่นดินแม่ของกีฬามวยไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา เพื่อช่วยกันเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ Winning Post สมาคมราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นำโดย พันโทหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA), มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ ประธาน United Through Sports, เลขาธิการ IFMA, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ประธานอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานต้อนรับพิเศษให้กับนักกีฬามวยไทยเยาวชนชาวปาเลสสไตน์ ผู้ลี้ภัยสงคราม และ มร.ชาคร อัลชรูฟ ประธานสมาคมมวยไทยแห่งปาเลสไตน์ ร่วมด้วยเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาพำนักอยู่ในประเทศไทย และจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยอย่างกีฬา “มวยไทย” ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลัง และโด่งดังไกลไปทั่วโลก

Advertisement

สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ, UNESCO, Generations for Peace, Peace and Sport, Right to Play ฯลฯ เพื่อทำให้เยาวชนเกิดรอยยิ้มในชีวิต IFMA จึงได้เชิญทั้งนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติจากปาเลสไตน์ทั้งหมด 18 คน ให้เดินทางมาพำนักที่ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนทางกีฬา พร้อมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา โดยได้มีการจัดงานต้อนรับพิเศษด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

จากนั้นในช่วงเย็น สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ได้นำนักมวยไทยเยาวชนทีมชาติปาเลสไตน์ ลงฝึกซ้อมทักษะ และสอนเทคนิคกีฬามวยไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท 11 โดย มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA และเจนิส ลินน์ ผู้อำนวยการด้านกีฬาของ IFMA ได้ลงฝึกสอนให้กับเยาวชนชาวปาเลสไตน์ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้เรียนรู้แม่ไม้มวยไทย และสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) กล่าวว่า ทางเรามองเห็นว่าถ้าเป็นมวยไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ซึ่งครั้งนี้เป็นประเทศปาเลสไตน์ที่มีปัญหาในประเทศ แต่ในเรื่องของกีฬามวยไทยเราก็สนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้น และได้มาฝึกที่เมืองต้นตำหรับของมวยไทย ได้มีการฝึกซ้อม และได้พบกับครูมวยไทยที่เก่งๆ รวมทั้งให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และมวยไทย อีกทั้งในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ก็จะพาไปดูมวยไทยที่เวทีราชดำเนิน เพื่อให้ได้เห็นว่า ประเทศของมวยไทย วัฒนธรรมของมวยไทยเป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเหล่านี้ โดยเขาก็เรียนมวยไทยอยู่แล้วที่ประเทศเขา ครั้งนี้ให้เขาได้มาพบประสบการณ์ตรงจากประเทศที่เป็นแม่ของมวยไทย

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านที่ได้จัดการให้น้องๆ นักกีฬามวยไทยชาวปาเลสไตน์ ได้เดินทางผ่านประเทศต่างๆ และเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งต้องขอบคุณทาง ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ และ IFMA เป็นอย่างมาก โดยส่วนตัวรู้สึกซาบซึ้งใจในฐานะที่เป็นชาวปัตตานี และเป็นดินแดนที่มีชาวมุสลิมส่วนมาก ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะเชิญน้องๆ ชาวปาเลสไตน์ไปร่วมรับประทานอาหาร และจะมีการละหมาดใหญ่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีของทางศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย

ขณะที่ตัวแทนนักกีฬามวยไทยเยาวชนปาเลสไตน์ ได้กล่าวขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของทางประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งรู้สึกประทับใจสำหรับการเดินทางมาเรียนรู้กีฬามวยไทยบนแผ่นดินแม่ของกีฬามวยไทย ณ เมืองไทยในครั้งนี้ ก่อนได้มอบพวงกุญแจที่ระลึกให้กับบรรดาผู้บริหารของทางสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอีกด้วย