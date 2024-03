ผ่านตาชั่งฉลุย! ไรเนียร์ vs อนาโตลี พร้อมนำทัพเปิดตัวที่กาตาร์ ศึก ONE 166

อีกเพียงไม่กี่อึดใจความมันที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกห้ามพลาด กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศกาตาร์ ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ในศึก ONE 166 โดยจะมีการถ่ายทอดสดเวลา 19.30 น. ของวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม

คู่เอกนำรายการ “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิ้ลเวต 185-205 ปอนด์ วัย 33 ปี จากเนเธอร์แลนด์ เตรียมสะสางความแค้นที่เก็บมานานนับปี ด้วยการเปิดศึกภาคสองป้องบัลลังก์จากคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 205-225 ปอนด์ และรุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ปอนด์ วัย 35 ปี จากรัสเซียที่หาญกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิง หวังครองเจ้าบัลลังก์ 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์

สำหรับ “ไรเนียร์ vs อนาโตลี” จะสู้กันในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “ไรเนียร์” ชั่งได้ 204 ป. ระดับน้ำ 1.021 ขณะที่ “อนาโตลี” ชั่งได้ 204.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0091

นอกจากนี้ยังมีการรีแมตช์ชิงบัลลังก์อีก 2 คู่ ที่แฟนกีฬาให้ความสนใจ เริ่มจาก “ถัง ไค” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์ วัย 27 ปี ผู้ไร้พ่ายจากจีน เปิดโอกาสให้คู่รักคู่แค้นอย่าง “ธานฮ์ เล” เจ้าของแชมป์โลกเฉพาะกาล ชาวเวียดนาม-อเมริกัน วัย 38 ปี ได้รีแมตช์ให้หายคาใจ เพื่อประกาศศักดาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว

สำหรับ “ถัง ไค vs ธานฮ์” จะสู้กันในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “ถัง ไค” ชั่งได้ 154.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.018 ขณะที่ “ธานฮ์” ชั่งได้ 154.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0237

จาร์เร็ด vs โจชัว

เดิมพันเข็มขัดเส้นที่ 3 ของรายการเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง “จาร์เร็ด บรูกส์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ จอมแสบจากสหรัฐอเมริกา ได้ฤกษ์ขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงหน้าเดิม “โจชัว พาซิโอ” อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้จากฟิลิปปินส์ ที่หวังมาล้างแค้นแย่งเข็มขัดคืน

สำหรับ “จาร์เร็ด vs โจชัว” จะสู้กันในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “จาร์เร็ด” ชั่งได้ 124.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0136 ขณะที่ “โจชัว” ชั่งได้ 124 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.007

ด้าน “วลาดิเมียร์ คุซมิน” จากรัสเซีย ชั่งน้ำหนักและระดับน้ำผ่านนอกเวลาที่กำหนด จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ “ซาเฟอร์ ซายิก” จากตุรกี โดยตกลงสู้กันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 147.75 ปอนด์ ตามเดิม ขณะที่ “อาลี ซาลโดเอฟ” อีกหนึ่งนักสู้จากแดนหมีขาว ทำน้ำหนักไม่ผ่านตามพิกัดรุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ “ซากาเรีย เอล จามารี” จากโมร็อกโก และตกลงชกกันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 137.75 ปอนด์

ผลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำทุกคู่

คู่เอก ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ ชั่งได้ 204 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.021 vs อนาโตลี มาลีคิน ชั่งได้ 204.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0091 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ปอนด์)

คู่รอง ถัง ไค ชั่งได้ 154.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.018 vs ธานฮ์ เล ชั่งได้ 154.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0237 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์)

จาร์เร็ด บรูกส์ ชั่งได้ 124.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0136 vs โจชัว พาซิโอ ชั่งได้ 124 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.007 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

อาร์จาน บูลลาร์ ชั่งได้ 245.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0087 vs อาเมียร์ อาลิอัคบารี ชั่งได้ 246.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0244 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ปอนด์)

ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี ชั่งได้ 146.75 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0057 vs เมห์ดี ซาทูต ชั่งได้ 144 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0136 (มวยสากล แคตช์เวต 147 ปอนด์)

โอซามาห์ อัลมาร์ไว ชั่งได้ 133.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0203 vs เคลเบอร์ ซัวซา ชั่งได้ 134.75 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0222 (ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์)

ซาเฟอร์ ซายิก ชั่งได้ 147.5 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0152 vs วลาดิเมียร์ คุซมิน ชั่งได้ 147.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0248 (มวยไทย แคตช์เวต 147.75 ปอนด์)

ซากาเรีย เอล จามารี ชั่งได้ 133.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0199 vs อาลี ซาลโดเอฟ ชั่งได้ 137.75 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0000 (มวยไทย แคตช์เวต 137.75 ปอนด์)

ชินจิ ซูซูกิ ชั่งได้ 144 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0078 vs หาน ซือ หาว ชั่งได้ 144.75 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0087 (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์)

เคอิโตะ ยามาคิตะ ชั่งได้ 124 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0083 vs เจเรมี มิเอโด ชั่งได้ 124.25 ปอนด์ ระดับน้ำ 1.0036 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 166 ได้ทาง เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ), WatchONEFC.com คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.