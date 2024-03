คนละชั้น! บัวขาวไล่อัด มิโนรุ ก่อนชนะน็อกยก 2 ศึก ‘RIZIN Landmark 9’ (มีคลิปการชก)

คนละชั้น! บัวขาวไล่อัด มิโนรุ ก่อนชนะน็อกยก 2 ศึก ‘RIZIN Landmark 9’

บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกชาวไทยวัย 41 ปี โชว์ฟอร์มโหดสมคำร่ำลือด้วยการไล่อัด มิโนรุ คิมูระ นักชกลูกครึ่งญี่ปุ่น-บราซิล จนลงไปนอน พร้อมเอาชนะน็อกในยกที่ 2 ในศึก RIZIN Landmark 9

นักชกขวัญใจชาวไทย ขึ้นชกกับ มิโนรุ คิมูระ ในพิกัด 74 กิโลกรัม ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง 3 ยก ซึ่งก่อนการชกไฟต์นี้ ได้มีดราม่าเล็กๆ หลังนักชกลูกครึ่งได้มีการกล่าวหาว่า บัวขาว โด๊ปยา แถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีก จนเกิดเป็นไฟต์นี้ขึ้นมาแบบด่วนๆ

ปรากฎว่าเมื่อขึ้นชก ต่างฝ่ายต่างออกหมัดใส่กัน แต่นักชกเจ้าของฉายาดำดอทคอม อาศัยความเก๋าเกมยืนสู้สบายๆ

จนกระทั่งในยกที่สอง บัวขาว ออกหมัดขวาตรง จน มิโนรุ คิมูระ ทนไม่ไหวไหลลงไปนอน ทำให้ บัวขาว บัญชาเมฆ เอาชนะน็อกคู่ปรับชาวญี่ปุ่นไปได้ในยกที่สองแบบสะใจแฟนๆ

บัวขาว กล่าวขอบคุณแฟนมวยชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามาชมในไฟต์นี้ แล้วปิดท้ายว่า “ผมยังแข็งแรงครับ”

หลังชก บัวขาว ทำคลิปเปิดใจว่า เรื่องมันจบแล้ว เกือบไปเหมือนกัน ยกแรกเกือบเอาตัวไม่รอด นึกว่าโดนค้อนปอนด์ทุบ ตั้งแต่ชกมา คิมูระ หนักสุดแล้ว สมองป่วนหมดแล้ว ต้องไปกินยาพาราฯ กัดฟันสู้ โดนหมัดคู่ชกไปหลายดอก ยกแรกพี่เลี้ยงปากแข็งหมดแล้ว นึกว่าพี่บัวจะไม่รอดแล้ว ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกด้วย โดนค้อนปอนด์ทุบเอาๆ หัวบวมเลย ยกแรกโดนหนักมากนึกว่าไม่รอดแล้ว เจ็บไหล่ไปหมด

ทั้งนี้ บัวขาว บัญชาเมฆ จะร่วมคณะ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ไปจัดบูธโปรโมทกีฬามวยไทยในมหกรรม “สปอร์ต แอคคอร์ด 2024 ซัมมิท” ที่เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายนต่อไป โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมต.กีฬา และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมเดินทางไปด้วย

