สนุกเต็มพิกัด! ซุปเปอร์บอน วัดแกร่งมารัต นำทัพคู่มวยห้าดาวลุยศึก

สัปดาห์นี้ศึก ONE ลุมพินี 58 พร้อมเล่นใหญ่จัดเต็มก่อนเทศกาลสงกรานต์ ขนนักสู้เกรดเอมาประชันฝีมือกันทั้งสิ้น 11 คู่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันถึง 2 เส้น ระเบิดความมันขั้นสุดบนสังเวียนลุมพินี (รามอินทรา) พร้อมถ่ายทอดสดไปกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

คู่เอกนำรายการ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” จอมเตะก้านคอคนดัง วัย 33 ปี จากพัทลุง เปิดศึกภาคสองกับ “มารัต กริกอเรียน” จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 32 ปี โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155) เฉพาะกาล ให้แย่งชิง โดยทั้งคู่เคยปะทะฝีมือกันมาแล้วสองหน ต่างผลัดกันชนะผลัดกันแพ้มาคนละหนึ่งครั้ง พร้อมแย่งชัยลุ้นโอกาสไปโค่นบัลลังก์ของแชมป์โลกคนปัจจุบัน “ชิงกิซ อัลลาซอฟ”

ขณะที่คู่รองเป็นการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ โดย “โจนาธาน ดิ เบลลา” เจ้าของบัลลังก์ไร้พ่าย วัย 27 ปี ตัวแทนอิตาลี – แคนาดา เผชิญหน้าผู้ท้าชิงสุดอันตราย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลกมวยไทย รุ่นเดียวกันที่ข้ามสายมาเป็นท้าชิง หวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก ONE สองกติกาให้ได้ หลังเคยเปิดซิงคิกบ็อกซิ่งสวยเก็บชัยเหนือ “อัคราม ฮามิดี” มาแล้ว

Advertisement

ร่วมด้วยศึกศักดิ์ศรียอดมวยสองยุค “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์ วัย 37 ปี จากสกลนคร พร้อมคืนสู่เส้นทางทวงบัลลังก์ เตรียมวัดพลังรุ่นน้องฟอร์มสด “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่หวังสร้างชื่อ และลุ้นโอกาสกลับไปลุย ONE รายการใหญ่อีกครั้ง โดยทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต

นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้รับชมความสนุกแบบเต็มอรรถรสจากนักกีฬาแถวหน้าของวงการอีกเพียบ อาทิ เสกสรร อ.ขวัญเมือง, เมืองไทย พีเค.แสนชัย , นักรบ แฟร์เท็กซ์, จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี, ก้องธรณี ส.สมหมาย, ชาโด้ สิงห์มาวิน, คมเพชร แฟร์เท็กซ์, ก้องชัย ไฉนดอนเมือง, อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ และอีกมากมาย ที่พร้อมโชว์ฝีมือเต็มที่ในวันศุกร์นี้ ให้สมกับเป็นบิ๊กไฟต์ของปีที่ทุกคนต้องจดจำไปอีกนาน

สำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 ศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ ถ่ายทอดสดสู่แฟนที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30-23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ) รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com (บางประเทศ) ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน

Advertisement

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 58

คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs มารัต กริกอเรียน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล)

คู่รอง โจนาธาน ดิ เบลลา vs พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสสตรอว์เวต)

น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย vs กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์)

เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs ยูทาโร อาซาฮี (มวยไทย แคตช์เวต 142 ปอนด์)

เมืองไทย พีเค.แสนชัย vs นักรบ แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์)

จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี vs ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 134 ปอนด์)

ชาโด้ สิงห์มาวิน vs เอริค เฮเออร์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์)

คมเพชร แฟร์เท็กซ์ vs ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย แคตช์เวต 126 ปอนด์)

เจก พีค็อก vs โคเฮอิ ชินโจ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์)

อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ vs จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

จูราอิ อิชิอิ vs ซาโตชิ คาตาชิมะ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ปอนด์)