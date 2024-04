ไม่หวั่นประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งเป็นรอง! พระจันทร์ฉาย เชื่อกระดูกมวยเหนือกว่า โจนาธาน

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” รับประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งน้อยกว่า แต่เชื่อกระดูกมวยเหนือกว่า “โจนาธาน ดิ เบลลา” พร้อมกระชากเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาคล้องบ่าเป็นเส้นที่สอง

พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ปอนด์) วัย 29 ปี ข้ามสายบู๊กติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์ที่ 2 ในชีวิต ท้าชิงบัลลังก์จาก “โจนาธาน ดิ เบลลา” เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน วัย 27 ปี จากอิตาลี-แคนาดา ในฐานะคู่รองของศึกใหญ่แห่งปี ONE ลุมพินี 58 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้

สำหรับเจ้าของฉายา “ฉายเป็นชุด” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดเก็บชัยมาแล้ว 4 ไฟต์ติด โดยล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา “เจ้านนท์” ที่ในตอนนั้นยังถือครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล โชว์ดุฟันศอกซ้ายปิดเกมน็อกยกแรก “โจเซฟ ลาซิรี” เจ้าของเข็มขัดตัวจริงจากอิตาลี รวบบัลลังก์มาครองเพียงหนึ่งเดียว

ตอนนี้ “พระจันทร์ฉาย” พร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการข้ามสายมาท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เจ้าตัวอยากทำให้สำเร็จ หลังก่อนหน้านี้เคยข้ามสายมาเปิดตัวในศาสตร์แขนงนี้อย่างสวยงามด้วยการไล่ทุบเอาชนะคะแนน “อัคราม ฮามิดี” จากแอลจีเรีย ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ครั้งนี้ “พระจันทร์ฉาย” ต้องเผชิญหน้ากับราชันผู้ไร้พ่ายอย่าง “โจนาธาน” ที่ชำนาญศาสตร์คิกบ็อกซิ่ง ซึ่งแม้จะยอมรับว่าตนอาจเป็นรองเรื่องประสบการณ์การชกคิกบ็อกซิ่ง แต่พร้อมงัดลูกเก๋าเกมจากการชกมวยไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

“โจนาธาน เป็นนักชกที่รวดเร็ว มีหมัดที่แม่นยำ และแน่นอนว่าเขาประสบการณ์เยอะกว่าในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แต่สิ่งที่ผมได้เปรียบเขาคือกระดูกมวย ผมผ่านอะไรที่หนัก ๆ มาเยอะมาก เขาอาจจะยังไม่เคยเจอคู่ต่อสู้แบบผมก็ได้ครับ”

“ไฟต์นี้ ผมพร้อมถ้าต้องสู้ยืดเยื้อจนจบเกม และจากยก 1 ถึง ยก 5 ผมมีทีเด็ดให้แฟนมวยทั่วโลกได้เห็นแน่นอน แต่ทุกคนต้องคอยจับตาดูให้ดีว่าลูกทีเด็ดของผมคืออะไร”

สำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 ศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ ถ่ายทอดสดสู่แฟนที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30-23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ) รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com (บางประเทศ) ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน