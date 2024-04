จอมซ่ากลับมาแล้ว! เลียม คืนสังเวียนแลกเดือด คัตซูกิ ศึก ONE 167

แฟนกีฬาสายบู๊ได้เฮ หลังมีการเปิดเผยคู่เดือดเพิ่มเติมในศึก ONE 167 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยเป็นการพบกันระหว่าง เลียม แฮร์ริสัน นักชกจอมซ่า วัย 38 ปี ชาวอังกฤษ ที่สลัดอาการบาดเจ็บ พร้อมกลับมาเสิร์ฟความมันปรอทแตกให้แฟนหายคิดถึงในรอบเกือบ 2 ปี โดยปะทะเดือด คัตซูกิ คิตาโนะ จากแดนซามูไร ดีกรีแชมป์ Road to ONE ญี่ปุ่น วัย 27 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ปอนด์)

สำหรับ “เลียม” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดนักมวยไทยระดับตำนานชาวอังกฤษ โดยเคยผ่านสังเวียนระดับอาชีพมามากกว่า 100 ไฟต์ และประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โลกมวยไทยมาครองได้ถึง 8 สมัย ในหลากหลายรุ่นน้ำหนัก โดยที่ชัยชนะกว่าครึ่ง ล้วนมาจากการกดคู่แข่งแบบไม่ครบยก จนทำให้ได้รับฉายา “Hitman” มาครอง

ด้านผลงานใน ONE “เลียม” เคยมอบความมันระดับตำนานให้ทุกคนเห็นมาแล้ว ในไฟต์ที่เขาพลิกนรกกลับมาเอาชนะทีเคโอ “เมืองไทย พี.เค.แสนชัย” ในศึก ONE156 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จนถูกยกให้เป็นไฟต์มวยไทยแห่งปีของ ONE ก่อนที่ไฟต์ต่อมาจะได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต จาก “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ในศึก ONE Fight Night 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไป พร้อมกับได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกือบ 2 ปี

โดย “เลียม” ที่ตอนนี้ได้สลัดอาการบาดเจ็บหายเป็นปลิดทิ้ง พร้อมแล้วที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนมอบความเดือดให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง เพื่อสร้างตำนานบทต่อไปในช่วงบั้นปลายอาชีพนักมวยไทยของเขา

ขณะที่ “คัตซูกิ” มีสไตล์การต่อสู้แตกต่างไปจาก “เลียม” ที่เป็นมวยบู๊ดุดันอย่างสิ้นเชิง โดยจุดเด่นของเขา คือการใช้ลูกเตะที่รวดเร็ว ในการคอยก่อกวนเพื่อบีบให้คู่ชกเกิดข้อผิดพลาด และเปิดช่องว่าง ให้ตนเองสามารถบุกเข้าไปโจมตีด้วยอาวุธหนักได้

โดย “คัตซูกิ” ได้แสดงฝีมือให้เห็นมาแล้ว จากไฟต์เปิดตัว ในศึก ONE ลุมพินี 38 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ด้วยการอาศัยจังหวะชิงสับศอกเรียกนับ “ฮาลิล คูตุกซู” คู่ชกชาวตุรกี/เนเธอร์แลนด์ ได้ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะเป็นฝ่ายคุมเกมเหนือชั้น เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ทำสถิติคว้าชัยติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 7 ในการต่อสู้ระดับอาชีพของเขา

โดย “คัตซูกิ” ที่ความมั่นใจกำลังพุ่งถึงขีดสุด ตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 8 ด้วยการโค่นนักชกระดับตำนานอย่าง “เลียม” ลงให้ได้ เพื่อประทับตราแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลก ONE อย่างเป็นทางการ