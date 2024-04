ท้าทายทุกขีดจำกัด! รุ่งราวี สลับลุยคิกบ็อกซิ่ง แลกเดือด บ็อกดัน

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายหนักแรง วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี พร้อมออกล่าชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันบนเวทีระดับโลก โดยคราวนี้ขอสลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พบกับ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” นักสู้ฝีมืออันตราย วัย 27 ปี จากบัลแกเรีย ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงถล่มคู่ชกแบบไม่ครบยกมา 2 ไฟต์รวด โดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155-170 ปอนด์) ในศึก ONE Fight Night 22 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เริ่มเวลา 07.00 น.

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี อย่างร้อนแรง ด้วยการคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกต่างชาติ 2 ไฟต์ติด ได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัด ONE อย่างรวดเร็ว โดยที่ผลงานไฟต์แรกบนเวทีระดับโลก ONE “รุ่งราวี” สามารถเก็บชัยชนะเหนือ “นาวเซต ทรูจิลโล” ไปได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ก่อนที่เดือนต่อมา เจ้าตัวจะพลาดท่าถูก “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ถล่มหมัดน็อก ต้องหยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่ 3 ไฟต์ติดต่อกันอย่างน่าเสียดาย

“รุ่งราวี” คว้าโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ในศึก ONE Fight Night 18 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 และก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยต้องผิดหวัง งัดอาวุธหนักที่หลากหลาย ไล่อัด “ชากีร์ แอล เตครีติ” ไปแบบหมดสภาพในยกที่ 2 กู้ศรัทธามหาชนกลับคืนมาได้สำเร็จ พร้อมพิชิตเงินโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ เข้ากระเป๋าเป็นครั้งแรกในชีวิต

โดย “รุ่งราวี” ที่ในอดีตเคยผ่านประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งมาแล้วมากกว่า 15 ไฟต์ในการแข่งขันที่ประเทศจีน ตัดสินใจหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถไปได้สุดทางทั้งในการแข่งขันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ONE

ทางด้าน “บ็อกดัน ชูมารอฟ” สร้างชื่อขึ้นมาในฐานะนักคิกบ็อกซิ่งชั้นนำของทวีปยุโรป จากผลงานอันยอดเยี่ยม ด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง 15 ครั้งจาก 18 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน จนทำให้เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึก ONE ลุมพินี 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถเอาชนะน็อก “มาร์เวน ฮัวลิ” ไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก

“บ็อกดัน” ยกระดับความร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น จากผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 12 เมื่อ 15 ก.ค.66 ที่ปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “คอนสแตนติน รูซู” ไปได้อย่างเหนือชั้น ด้วยลูกเตะก้านคอในยกสุดท้าย โดยการโคจรมาพบกับ “รุ่งราวี” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ “บ็อกดัน” จะแสดงศักยภาพขั้นสูงออกมาให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง ด้วยการบุกมาเอาชนะนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นลงให้ได้ เพื่อทำฟอร์มสู่การท้าชิงบัลลังก์ของรุ่นต่อไป