ศึกกู้ศรัทธาสาวแกร่ง! อิตซูกิ ดวลเดือด วิกตอเรีย ในศึก ONE 167

ศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 167 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ยังคงเดินหน้าประกบคู่มวยสุดเร้าใจให้สมกับที่ทุกคนตั้งตารอ โดยล่าสุดเปิดโผการแข่งขันเพิ่มเติมอีก 1 คู่ เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่าง 2 นักสู้สาว “อิตซูกิ ฮิราตะ” นักสู้สวยสังหาร วัย 24 ปี จากญี่ปุ่น พบกับ “วิกตอเรีย ซูซา” สาวแกร่ง วัย 26 ปี จากบราซิล ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์ โดยต่างหวังล่าชัยเรียกศรัทธาหลังสะดุดพ่ายในไฟต์ล่าสุด

สำหรับ “อิตซูกิ ฮิราตะ” ผ่านประสบการณ์ใน ONE มาอย่างโชกโชน จากการขึ้นสังเวียนไปถึง 8 ไฟต์ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ทว่าผลงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของเธอ กลับไม่เป็นที่น่าพึ่งพอใจเท่าไหร่นัก โดยสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก 4 ไฟต์หลังสุด

โดยผลงานล่าสุดของ “อิตซูกิ” เกิดขึ้นในศึก ONE 165 ที่จัดขึ้นที่บ้านเกิด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา โดยพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับ “อายากะ มิอูระ” นักสู้สาวเพื่อนร่วมชาติไปอย่างน่าเสียดาย จนทำให้ตอนนี้เธอตามยังหาชัยชนะไม่เจอมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน

ขณะที่ “วิกตอเรีย ซูซา” แม้จะเปิดตัวในศึก ONE:Revolution เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ด้วยความพ่ายแพ้ทีเคโอ ต่อดาวรุ่งพุ่งแรงชาวสิงคโปร์อย่าง “วิกตอเรีย ลี” แต่เธอก็สามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งได้ทันทีในอีก 6 เดือนต่อมา ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ลินดา ดาร์โรว์” สาวขาลุย จากอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม “วิกตอเรีย” ที่หมายมั่นปั้นมือจะเก็บชัยชนะให้ได้ติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 ก็ต้องฝันสลาย หลังถูก “โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้สาวลูกครึ่งไทย – ฝรั่งเศส เล่นงานเข้าให้อย่างจังจนตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนในไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา

การโคจรมาพบกันระหว่าง “อิตซูกิ” และ “วิกตอเรีย” ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการกู้ความมั่นใจ และเรียกคืนศรัทธามหาชนของทั้งคู่ รับประกันได้ว่าทั้ง 2 สาวพร้อมจัดเต็มไม่กั๊กเพื่อช่วงชิงแต้มชัยครั้งสำคัญนี้มาครองให้ได้

นอกจากคู่ “อิตซูกิ vs วิกตอเรีย” แล้ว ในศึก ONE 167 ยังมี 2 คู่ชูโรงที่แฟนทั่วโลกตั้งตารอ คือการพบกันระหว่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง 105-115 ปอนด์ ที่จะลงป้องเข็มขัดครั้งแรกจาก “เดนิส แซมโบอันกา” เพื่อนซี้ชาวฟิลิปปินส์ และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ปอนด์ กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”