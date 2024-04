ROAD TO UFC คัมแบ๊กซีซั่น 3 ระเบิดศึกรอบแรก ที่เซี่ยงไฮ้ 18-19 พ.ค.นี้

UFC’s GROUND-BREAKING TOURNAMENT องค์กรศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานอันดับต้นของเอเชีย เตรียมระเบิดศึก ROAD TO UFC SEASON 3 เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่จากทวีปเอเชียไปเซ็นสัญญากับ UFC โดยรอบแรกจะมีขึ้น ณ UFC Performance Institute (UFC PI) เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้

ROAD TO UFC เป็นทัวร์นาเมนต์การต่อสู้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2022 โดยจะมีนักสู้หน้าใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขัน 32 คน แบ่งเป็น 4 พิกัดรุ่น ได้แก่ รุ่นฟลายเวต รุ่นแบนตั้มเวต รุ่นเฟเธอร์เวต และรุ่นไลท์เวต และจะคัดเอาผู้ชนะในแต่ละรุ่น เพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC ต่อไป

Kevin Chang รองประธานอาวุโสของ UFC และหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ROAD TO UFC มีผลกระทบอย่างมากต่อการสร้างความสามารถ และฐานแฟนคลับในท้องถิ่นของเราในเอเชีย ทั้งซีซั่นที่ 1 และ 2 ซึ่งมันเกินความคาดหมายของเราในทุกๆด้าน

“ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก ROAD TO UFC กำลังสร้างกระแสใน UFC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถเชิงลึกในเอเชียกำลังเติบโต โดยซีซั่น 3 กำลังมีการจัดเตรียมไว้เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าใครจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปที่มาจาก ROAD TO UFC”

ROAD TO UFC นับเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุด สำหรับนักกีฬา MMA ระดับแนวหน้าของเอเชีย เพื่อก้าวเข้าสู่สังเวียนระดับโลกอย่าง UFC หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งมีนักสู้จำนวน 11 รายได้ที่รับการเลือกและเซ็นสัญญากับ UFC ประกอบด้วย

จีน : หรง จู, ยี่ ซา, จาง หมิง หยาง

อินเดีย : อันชูห์ล จูบลี่

เกาหลีใต้ : อี จยอง ฮยอง, ปาร์ค ฮยุน ซอง

ญี่ปุ่น : รินยา นากามูระ,โตชิโอมิ คาซามะ, เรอิ สึรูยะ

อินโดนีเซีย : เจกา ซารากีห์

มองโกเลีย : เนียมจาร์กาล ตูเมนเดมเบเรล

โดยสังเวียนการต่อสู้ จะใช้สังเวียน UFC Performance Institute (UFC PI) สถานที่ฝึกอบรมและพัฒนา MMA ที่ล้ำสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก UFC PI Shanghai พัฒนาและสนับสนุนนักกีฬา MMA รุ่นต่อไปจากจีนแผ่นดินใหญ่และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ก่อตั้งในปี 2019

สำหรับ ROAD TO UFC SEASON 3 จะคัดเลือกแชมป์ของแต่ละพิกัดรุ่นทั้งรุ่นฟลายเวตชาย รุ่นแบนตัมเวต และรุ่นเฟเธอร์เวทชาย ขณะเดียวยังเป็นครั้งที่เปิดโอกาสให้นักสู้หญิงในรุ่นสตรอว์เวตจะได้เซ็นสัญญากับ UFC นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้นอกรอบอีก 3 คู่ในรายการนี้ โดยผลการประกบคู่รอบแรกมีดังต่อไปนี้

รุ่นฟลายเวต (>56.7kg)

-จื้อ หนิว ซื่อ เยียะ (จีน) vs ดอง ฮอง ชอย (เกาหลีใต้)

-จอห์น อัลแมนซา (ฟิลิปปินส์) vs อันกาด บิสห์ต (อินเดีย)

-โตกิ มัตซูอิ (ญี่ปุ่น) vs รูเอล ปานาเลส (ฟิลิปปินส์)

-กีรู ซิง ซาโฮตา (อินเดีย) vs หยิน ช่วย (จีน)

รุ่นแบนตั้มเวต (>61.2kg)

-ซู ยอง ยู (เกาหลีใต้) vs โชเฮ โนเสะ (ญี่ปุ่น)

-ต้า เอ้อ มี่ซื่อ จาอู๋พาซื่อ (จีน) vs เรน โอซากิ (ญี่ปุ่น)

-เคียว ซุง คิม (เกาหลีใต้) vs โทกิทากะ นาคานิชิ (ญี่ปุ่น)

-ปา เอ้อ เกิง เจียเหลยอี้ซื่อ (จีน) vs รอการยืนยันอย่างเป็นทางการ

รุ่นเฟเธอร์เวต (>65.8kg)

-ชิน ฮารางูจิ (ญี่ปุ่น) vs จุน ยอง ฮอง (เกาหลีใต้)

-จู คาง จื้อ (จีน) vs ทัตสึยะ อันโด (ญี่ปุ่น)

-มาซูโตะ คาวานะ (ญี่ปุ่น) vs ยอง แจ ซอง (เกาหลีใต้)

-ซี บิน (จีน) vs ฮามิด อามิรี (อัฟกานิสถาน)

รุ่นสตรอว์เวตหญิง (>52.2kg)

-หวง เฟเอ๋อ (จีน) vs มิดิ มาโตโนะ (ญี่ปุ่น)

-เฟ็ง เส้า ซัน (จีน) vs กิราน ซิงห์ (อินเดีย)

-ปรียา ชาร์มา (อินเดีย) vs ตง หวง เซียง (จีน)

-ฉี หมิง (จีน) vs เย ดัม โซ (เกาหลีใต้)

การต่อสู้นอกรอบ

รุ่นเวลเตอร์เวต บาเตโบลาติ บาฮาเตโบล (จีน) vs ฮาน ซุล คิม (เกาหลีใต้)

รุ่นฟลายเวตหญิง หวัง ชง (จีน) vs เปาลา ลูนา (เปรู)

รุ่นฟลายเวต หยาน ฉีฮุย (จีน) vs ลิซา กิเรียคู (ออสเตรเลีย)

แฟน UFC ชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดความมันเหล่านี้ได้ทาง TRUE VISIONS ช่อง TRUESPORT HD 3 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้