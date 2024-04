ศึก ONE 168 จัดทัพยอดฝีมือหวนถิ่นอเมริกา 7 ก.ย.นี้ เปิดขายตั๋วแล้ว

วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมกลับไปจัดการแข่งขันบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ในศึก ONE 168 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 โดยแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนาม บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ได้แล้ววันนี้ผ่านทาง Ticketmaster

สำหรับศึก ONE 168 ได้เปิดเผย 2 คู่หยุดโลกเรียกน้ำย่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้า คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์ ที่จะอาจหาญปีนเวตขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์ จาก “ซง จิง หนาน” เจ้าบัลลังก์ชาวจีน

ขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์ เปิดรับความท้าทายใหม่ ข้ามรุ่นขึ้นท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากคู่ปรับเก่า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ปอนด์ จากเกาะอังกฤษ

ล่าสุด มีการแง้มโปรแกรมเดือดออกมาเพิ่มอีกสองคู่เพื่ออัปดีกรีความมัน คู่แรก สองนักกีฬาปล้ำจับล็อกเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์จะมาพิสูจน์ฝีมือกัน โดย “เคด รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ปอนด์ ขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งกับเพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกัน “ไมกี มูซูเมกี” ที่โดดจากบัลลังก์รุ่นฟลายเวตชั่วคราวเพื่อขยับข้ามรุ่นขึ้นมาชิงเข็มขัดรุ่นใหญ่กว่า โดยหวังครองตำแหน่งแชมป์โลกปล้ำจับล็อกสองรุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ONE

แต่ก่อนจะเผชิญหน้ากันที่เดนเวอร์ ซูเปอร์สตาร์ปล้ำจับล็อกทั้งสองคนจะบินมาโชว์ฝีมือร่วมรายการเดียวกันในศึก ONE 167 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือศึกตำนานปะทะตำนาน โดยนักมวยจอมซ่าจากแดนผู้ดี “เลียม แฮร์ริสัน” จะได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เขาเรียกร้องอยากเจอ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” จอมบู๊ขวัญใจชาวไทย เจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” โดยจะสู้กันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ปอนด์ โดย “เลียม” มีคิวขึ้นสังเวียน อิมแพ็ค อารีนา ในศึก ONE 167 ก่อนเหินฟ้าสู่อเมริกา ซึ่งแฟนกีฬาไม่ควรพลาดเช่นกัน

ศึก ONE 168 จะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ONE ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา หลังประสบความสำเร็จสุดอลังการในการเปิดตัวศึก ONE Fight Night 10 ที่ เฟิร์สแบงค์ เซนเตอร์ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา โดยสามารถขายบัตรล่วงหน้าหมดเกลี้ยง สร้างปรากฏการณ์ความนิยม ONE ในหมู่แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวมะกันอย่างกว้างขวาง

นี่จะเป็นอีกครั้งที่ผู้ชมจากทั่วโลกมีโอกาสจับจองที่นั่งดีที่สุดชนิดติดขอบสังเวียนเพื่อสัมผัสกับแอ็กชันสุดเร้าใจของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับเวิลด์คลาสด้วยตาตนเอง ในสังเวียน บอล อารีนา อันโด่งดังของอเมริกา อย่ารอช้า รีบซื้อบัตรตอนนี้ที่ Ticketmaster

สำหรับแฟนกีฬาที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเยี่ยงแขกระดับวีไอพี สามารถเลือกใช้บริการจาก Stage Front VIP พันธมิตรพิเศษด้านประสบการณ์วีไอพีของ ONE ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยที่นั่งระดับพรีเมียม การต้อนรับเหนือระดับ สิทธิ์ในการพูดคุยและพบปะกับนักกีฬาแบบตัวต่อตัว ของสะสมจากอีเวนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจ “VIP” ของ Stage Front ได้ที่ stagefrontvip.com/one-denver