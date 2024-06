แรมโบ้เล็ก ลุยต่อระดับโลก วัดใจเคร็ก ศึก ONE Fight Night 24

“แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” มวยซ้ายหน้ามน วัย 21 ปี จากชัยภูมิ ได้โอกาสกลับมากู้ชื่อบนเวทีระดับโลก อีกครั้ง โดยจะต้องพบกับ “เคร็ก โคกลีย์” จอมบู๊รุ่นใหญ่ วัย 31 ปี จากไอร์แลนด์ ที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกบนเวที ONE เช่นกัน ซึ่งทั้งสอง จะประชันฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) ในศึก ONE Fight Night 24 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

สำหรับ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” หลังจากทำผลงานได้อย่างโดดเด่นบนเวที ONE ลุมพินี จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองเป็นคนแรกของรายการ ก็ได้รับโอกาสให้เปิดตัวบนเวทีระดับโลก ในศึก ONE Fight Night 14 ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนกันยายน 2566 แต่กลับต้องพบเจอฝันร้ายเข้าอย่างจัง หลังถูก “เอซา เทน พาว” นักชกจากสหรัฐอเมริกา ใช้ความเก๋าประสบการณ์ เล่นงานจนถึงขั้นพ่ายน็อกในยกสุดท้ายไปอย่างสุดช็อก

อย่างไรก็ตาม “แรมโบ้เล็ก” สามารถยุติผลงานอันเลวร้ายลงได้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในไฟต์ล่าสุด ในศึก ONE ลุมพินี 51 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยการคืนฟอร์มเก่ง ไล่ถลุง “โซเนอร์ เซน” จอมแกร่งจากตุรกี ที่ก่อนหน้านี้อัดน็อกนักชกไทยมา 2 ไฟต์รวด ลงได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ กู้ความมั่นใจกลับคืนมาได้สำเร็จ และต้องการสานต่อฟอร์มฮอต ด้วยการเก็บแต้มชัยแรกบนเวทีระดับโลก ONE ให้ได้ในครั้งนี้

Advertisement

ทางด้าน “เคร็ก โคกลีย์” นักชกมากประสบการณ์จากไอร์แลนด์ มาพร้อมกับสถิติการชกที่ไม่ธรรมดา โดยเก็บชัยชนะไปได้ถึง 27 ครั้งจากทั้งหมด 34 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์ Road to ONE ประเทศอังกฤษ พร้อมพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จเมื่อเดือนเมษายน 2566

โดย “เคร็ก” ได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือนธันวาคม 2566 แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้ดั่งใจหวัง หลังถูก “เสือแบล็ค ท.พราน49” จอมบู๊ขวัญใจชาวไทย เล่นงานพ่ายน็อกยกแรกไปอย่างน่าผิดหวัง กระทั่งได้รับโอกาสให้มาพิสูจน์ตัวเองหนที่สอง บนเวทีระดับโลก ONE ในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าตัวพร้อมลุยเต็มที่ เพื่อกู้ศักดิ์ศรีแชมป์ Road to ONE ประเทศอังกฤษ กลับคืนมา

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh