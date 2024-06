เพชรทนง พร้อมโชว์ศักยภาพตัวพ่อคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE ลุมพินี 68

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) ได้คิวขึ้นสังเวียนไฟต์แรก หลังพ้นโทษแบน โดยจะพบกับ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ชาวรัสเซีย ที่เพิ่งพ้นโทษแบนมาเช่นเดียวกัน โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) ในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.

สำหรับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” หลังจากก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพ ด้วยการคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาครอง จากการเอาชนะ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ในศึก ONE 163 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ก็ต้องเจอเรื่องสุดช็อกขึ้นในช่วงกลางปี 2566 หลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกาย จนถูก ONE ลงโทษห้ามลงแข่งขันเป็นเวลา 1 ปี และถูกริบเข็มขัดทันที

หลังสิ้นสุดการรอคอยอย่างยาวนาน ในที่สุด “เพชรทนง” ก็ได้รับโอกาสให้กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและศรัทธาจากแฟนทั่วโลกคืนมา โดยจะพบกับ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” ซึ่งอดีตแชมป์โลกวัย 39 ปี ได้กล่าวเปิดใจถึงการกลับมาในครั้งนี้ พร้อมวิเคราะห์สไตล์การต่อสู้ของคู่ชกรายนี้ ว่า “วินาทีแรกที่รู้ว่ามีรายการขึ้นชกกับ อลาเวอร์ดี ก็ดีใจครับ เพราะผมเฝ้ารอเวลาที่จะได้กลับมาชกมาตลอด นับวัน เดือน รอว่าเมื่อไหร่จะพ้นแบนสักที จริงๆ รายการผมขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะพ้นแบนด้วยซ้ำ มันถึงเวลาของเราแล้ว ก็ดีใจครับ แต่จริงๆ ผมเตรียมพร้อมมาตั้งแต่หกเดือนก่อนพ้นโทษด้วยซ้ำครับ”

Advertisement

“จุดแข็งของอลาเวอร์ดีเป็นนักกีฬาที่มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ฉาบฉวย เก่งมาก ขาและหมัดเขาค่อนข้างเร็ว คือเข้าออก หมัดเร็ว ว่องไวมาก ๆ ส่วนจุดที่ผมมองว่าผมได้เปรียบกว่า ก็จะเป็นเรื่องของศักยภาพ, ความแข็งแรง, ความทนทาน, องค์ความรู้, ประสบการณ์การแก้เกม และการป้องกัน ที่ดูดีกว่าครับ ผมไม่รู้รูปเกมบนเวทีจะออกมายังไง แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นคือความคลาสสิกและความสวยงามของคิกบ็อกซิ่งครับ”

ในส่วนของบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ “เพชรทนง” เคยครองในอดีต เจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่มองไกลไปถึงขั้นที่จะกลับขึ้นไปทวงตำแหน่งจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบัน จากแดนผู้ดี โดยขอตั้งเป้าไปที่การโชว์ศักยภาพในการกลับมาครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

“นักกีฬาทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน สุดท้ายก็ไม่พ้น คือทุกคนอยากดีที่สุด เก่งที่สุด เป็นเบอร์หนึ่ง อยากได้แชมป์ ผมมองว่าไม่ใช่แค่ผม แต่ว่า ณ เวลานี้ ผมขอโฟกัสแค่ไฟต์นี้ก่อน อนาคตไฟต์หน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่ ไฟต์นี้ผมอยากโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ทุกคนตั้งตารอเชียร์ อยากคว้าชัยชนะให้ได้ เพราะมีคนรอชมค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ครับ”

Advertisement

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 68 ในสนามได้ทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh