นิโค ท้าวัดความแกร่ง เล็งปิดเกมไวเสมาเพชร รักษาแรงกิ้งเบอร์ 1

“นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊เดือด วัย 25 ปี จากสกอตแลนด์ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต ไม่หวั่นความแกร่งและเก๋าของ “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ วัย 29 ปี ขอใช้ความหนักและสดเข้าสู้ โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ปอนด์) ในศึก ONE Fight Night 23 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้

สำหรับ “นิโค” จะได้ประเดิมบนสังเวียน ONE Fight Night เป็นครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้ 3 ไฟต์ใน ONE ลุมพินี เจ้าตัวสร้างผลงานสวยหรูชนะแบบไม่ครบยกทั้ง 3 ไฟต์ ล่าสุดเพิ่งช็อกโลกด้วยการสับศอกซ้ายน็อก “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาได้ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา

ในครั้นนี้ “นิโค” ต้องโคจรมาเจอกับกับ “เสมาเพชร” อดีตผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิ้ง มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต ที่ปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับ 4 โดยนับตั้งแต่ชก ONE ทั้งหมด 14 ไฟต์ มีผลงานไม่ธรรมดา ชนะ 9 แพ้ 5 โดยล่าสุด เพิ่งจะล้างแค้น “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” คู่ปรับเก่าจากแอลจีเรีย ด้วยการชนะทีเคโอตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE Fight Night 19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แม้ “นิโค” จะยอมรับถึงฝีมือและความแกร่งของ “เสมาเพชร” แต่เขามั่นใจว่าจะสามารถหาช่องโหว่ของนักชกไทยเพื่อปิดเกม ในการได้เปิดตัวครั้งแรกในรายการใหญ่ ONE Fight Night

“สำหรับผม เสมาเพชร เขามีฟอร์มขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้ใน ONE จุดแข็งของเขาคือเขาชกมาไม่ต่ำกว่า 250 ไฟต์ เขาเป็นนักสู้ดุเดือด ค่อนข้างน่ากลัว เขาเก่งมาก แต่พอเวลาเขาโดนเอาคืน เขาก็พังไม่เป็นท่า”

นิโค กล่าวอีกว่า “ในขณะที่ผม ถึงจะตกเป็นฝ่ายถูกกระทำ แต่ผมก็พลิกกลับมาเอาชนะได้ การกดดันด้วยอาวุธหนักๆ ของเขา ไม่ได้ทำให้ผมกลัวผมไม่กลัวเขา ผมคิดว่า เสมาเพชร ก็เหมือนคนอื่นๆ ที่แพ้ผม ไม่มีใครรอดมือผมไปได้ ไฟต์นี้ผมว่ามีน็อกแน่นอน ไม่ครบยกหรอกครับ ผมสู้นานไปก็ไม่ได้เงินเพิ่ม ผมจะหาโอกาสน็อกเขาให้ได้ ถ้ามีโอกาสผมจัดการแน่นอน”

นอกจาก “เสมาเพชร” แล้ว ยังมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันอีก 2 ราย ในรายการนี้ ได้แก่ “แบล็คแพนเธอร์” จะเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE Fight Night ดวลกับ “อาลี ซาลโดเอฟ” จากรัสเซีย และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” กำปั้นลูกครึ่ง ไทย-มาเลเซีย จะดวลกับ “เอลลิส บาร์โบซา” นักชกจอมแกร่งจากสหราชอาณาจักร

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh