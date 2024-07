Whoop เผยข้อมูลโรนัลโด้ใจนิ่งมากตอนดวลจุดโทษ

“Whoop” ผู้ผลิตนาฬิกาสุขภาพและฟิตเนส ได้เปิดเผยข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของนักเตะทีมชาติโปรตุเกสในเกมเตะยูโร 2024 รอบ 16 ทีม ที่ต้องลุ้นถึงการดวลจุดโทษตัดสิน กว่าจะชนะสโลวีเนีย

Whoop เปิดเผยสถิติว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษเป็นคนแรกของโปรตุเกส มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 100 ครั้งต่อนาทีเท่านั้น ก่อนจะยิงเข้าไป เมื่อบรูโน่ แฟร์นันเดส ยิงจุดโทษที่ 2 เข้าไป หัวใจโรนัลโด้เต้น 125 ครั้งต่อนาที แต่หลังจากที่แบร์นาร์โด้ ซิลวา ยิงจุดโทษที่ 3 ให้ทีมชนะไป อัตราการเต้นหัวใจของโรนัลโด้พุ่งไปเป็น 170 ครั้งต่อนาที แสดงให้เห็นว่าดาวยิงวัย 39 ปี มีความนิ่งมากเมื่อต้องยิงจุดโทษ

โรนัลโด้กล่าวกับ “RTP” สื่อโปรตุเกส ว่า บางครั้งก็รู้สึกว่าการยิงจุดโทษเป็นเรื่องยาก ตลอดการเล่นฟุตบอลอาชีพยิงมาแล้วกว่า 200 ครั้ง บางครั้งมันก็ยากจริงๆ

ทั้งนี้ โรนัลโด้ได้สวมใส่สายรัดหน้าอกที่เก็บสถิติอัตราการเต้นหัวใจทั้งการซ้อมและการลงสนาม

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt

— WHOOP (@WHOOP) July 2, 2024