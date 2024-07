เดอ บรอยน์ หัวร้อนจวกนักข่าว ‘โง่’ หลังเบลเยียมตกรอบสิ้นสุดยุคทองไร้รางวัล (มีคลิป)

เควิน เดอ บรอยน์ กองกลางกัปตันทีม “ปีศาจแดงแห่งยุโรป” เบลเยียม ถึงกับออกอาการน็อตหลุดด่าผู้สื่อข่าว “โง่” ในการตอบคำถามบริเวณมิกซ์โซน หลังจากที่ทีมพ่ายให้กับ “ตราไก่” ฝรั่งเศส 0-1 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร 2024 เมื่อคืนที่ผ่านมา

เบลเยียม สู้กับฝรั่งเศส ได้อย่างสูสี ก่อนจะมาเสียประตูในนาทีที่ 85 จากการยิงของ ร็องดาล โคโล่ มูอานี่ ที่ไปแฉลบ แยน แฟร์ตองเก้น เข้าประตูไปนั้น

เดอ บรอยน์ กัปตันทีมเบลเยียม ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า เรามีแผนในเกมนี้และคิดว่าทำได้ดี เรารู้ว่าฝรั่งเศสมีคุณภาพมากแค่ไหน เราได้บอลไม่เยอะแต่เวลาสวนกลับเราก็ทำได้ดีในหลายๆ จังหวะ มันน่าอับอายมากๆ ที่มาเสียประตูแบบนั้นช่วงท้ายเกม แต่ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละ

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายหนึ่งได้ถามเควิน เดอ บรอยน์ ในมิกซ์โซน ว่า “รู้สึกอย่างไรบ้างที่ยุคทองของเบลเยียม จบลงด้วยการไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลย” ทำให้ดาวเตะ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงกับหัวเสีย ก่อนจะตอบว่า “คุณจะบอกว่าฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน หรือเยอรมนี ไม่มียุคทองของพวกเขาเองเหรอ?” แล้วเดินออกจากมิกซ์โซนพร้อมกับสบถว่า “โง่” ตามหลังไปด้วย

สำหรับเควิน เดอ บรอยน์ กองกลางวัย 33 ปี ถูกจัดว่าอยู่ในยุคทองของเบลเยียม ที่มีทั้ง เอเด็น อาซาร์, แยน แฟร์ตองเก้น, ธิโบต์ กูร์ตัวส์ หรือโรเมลู ลูกากู เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนักเตะหลายคนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการค้าแข้ง และหลายคนก็เลิกเล่นไปแล้ว ทำให้ยูโรหนนี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของหลายๆ คนอีกด้วย และนับเป็นการสิ้นสุดยุคทองของเบลเยียม โดยมีผลงานที่ดีที่สุดคือได้อันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2018 เท่านั้น

🗣️ Journalist: “Why did Belgium's golden generation never win anything?”

🗣️ Kevin De Bruyne: “You say that France, England, Spain and Germany do not have a golden generation?… stupid.” 😳🇧🇪pic.twitter.com/rWlV19NrsH

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 1, 2024