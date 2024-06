แฟนบอลบุกสนามยูโร ปัญหาเรื้อรังที่เริ่มขำไม่ออก

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของทั้งเจ้าภาพ เยอรมนี และ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ในฐานะเจ้าของทัวร์นาเมนต์ ยูโร 2024 หลังจบเกมเกมที่ โปรตุเกส ถล่ม ตุรกี 3-0

เนื่องด้วยแมตช์ดังกล่าว มีแฟนบอลหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ รปภ. วิ่งลงไปในสนามเพื่อพยายามเข้าแตะตัวหรือขอถ่ายเซลฟี่กับซุปเปอร์สตาร์ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง แต่มากถึง 6 ครั้ง!

เริ่มจากแฟนบอลรุ่นเยาว์รายหนึ่งวิ่งลงไปในสนามช่วงครึ่งหลัง ซึ่งโรนัลโด้ก็ตอบรับและโพสท่าถ่ายรูปกับแฟนบอลรายนั้นด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม กลายเป็นภาพประทับใจที่แชร์กันทั่วโซเชียลมีเดีย

อย่างไรก็ตาม ช็อตดังกล่าวกลายเป็นการจูงใจให้แฟนบอลอีกหลายคนอยากเอาอย่างบ้าง

หลังจากนั้นจึงมีแฟนบอลอีก 3 คนที่วิ่งลงสนามระหว่างเกม หลายคนเข้าถึงตัวโรนัลโด้ ท่ามกลางบรรยากาศอึดอัดของนักเตะและสต๊าฟโค้ชทุกคน เพราะเกมต้องหยุดชะงักเป็นระยะๆ

จบเกมไปแล้วก็ยังมีแฟนบอลอีก 2 คน ฝ่าเจ้าหน้าที่ รปภ.เข้าถึงตัวโรนัลโด้

ทำเอา โรเบร์โต้ มาร์ติเนซ กุนซือทีมชาติโปรตุเกส ออกมาเรียกร้องให้ยูฟ่าเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้น เพราะครั้งนี้ยังโชคดีที่แฟนๆ ซึ่งวิ่งลงไปไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ไม่รู้ว่าครั้งต่อๆ ไปจะโชคดีแบบนี้หรือไม่

แม้แต่ผู้ชมรวมๆ ในสนามก็เช่นกัน ตอนเด็กชายคนแรกที่วิ่งลงไปถ่ายเซลฟี่กับโรนัลโด้ แฟนบอลรอบสนามยังส่งเสียงเชียร์ให้เขา และโห่เจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าไปไล่

แต่พอเริ่มมีแฟนบอลวิ่งลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ จากเสียงเชียร์ก็กลายเป็นเสียงโห่ เพราะหงุดหงิดที่เกมต้องหยุดชะงักเป็นช่วงๆ

The security guard just slammed into Gonçalo Ramos after the game… 😭😭😭 pic.twitter.com/R2hkYsfSnv

— أحمد 𓂆 🇵🇸 (@amd_851) June 22, 2024