‘อาร์เซน่อล’ ถึงสิงคโปร์ เตรียมทัวร์ปรีซีซั่น – ‘ซีแมน’ ชี้ ‘เช็ก’ เหมาะมือ 1 ต่อ

ทัพนักเตะอาร์เซน่อลเดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งรวมถึงเมซุต โอซิล ที่เพิ่งมีข่าวประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีไปหมาดๆ ด้วย เพื่อเตรียมทำศึก “อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนส์คัพ” (ไอซีซี) ในสัปดาห์นี้

ขณะที่ ปีเตอร์ เช็ก ผู้รักษาประตูจอมเก๋าก็มีรายชื่ออยู่ในชุด 25 นักเตะที่เดินทางมาทัวร์ปรีซีซั่นด้วยเช่นกัน แม้อนาคตเริ่มไม่แน่นอน หลังจาก อูไน เอเมรี่ กุนซือคนใหม่เพิ่งคว้าตัว แบร์นด์ เลโน่ มาจากไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ขณะที่โรม่าก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจดึงเช็กไปเฝ้าเสาแทน อลิสซอน เบ็คเกอร์ ที่เพิ่งปล่อยไปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสูงเป็นสถิติโลก

อย่างไรก็ตาม เดวิด ซีแมน อดีตผู้รักษาประตูของอาร์เซน่อลที่เฝ้าเสาให้ทีมมานานถึง 13 ปี มองว่าเช็กสามารถเป็นมือ 1 ได้ ด้วยคุณภาพที่คับแน่นและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม แม้ว่ามีอายุ 36 ปีแล้วก็ตาม โดยเชื่อว่าการมาของเลโน่น่าจะส่งผลต่ออนาคตของ ดาวิด ออสปิน่า มากกว่า

ชมคลิปการฝึกซ้อมครั้งแรกที่สิงคโปร์

🎯 @CalumChambers95 on 🔥 in our first Singapore session#AFCTour2018 pic.twitter.com/5B1QSAWUMP

— Arsenal FC (@Arsenal) 23 กรกฎาคม 2561