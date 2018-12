ข่าวดีรับแดงเดือด?! – ‘สมอลลิ่ง’ ต่อสัญญาเฝ้าหลังบ้านให้ ‘แมนฯ ยู’ อีก 4 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าได้ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริส สมอลลิ่ง เซ็นเตอร์แบ๊กของทีม เพิ่มอีก 4 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้กองหลังชาวอังกฤษรายนี้ อยู่เฝ้าแนวรับให้ปีศาจแดงจนถึงปี 2022 พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก 1 ปี อีกด้วย

“เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสุดสุดไปเลย เมื่อรู้ว่าผู้จัดการทีมและสโมสรต่างให้การสนับสนุนผม ซึ่งตัวเองก็พร้อมที่จะตอบแทนพวกเขาให้ถึงที่สุดแน่นอน และตอนนี้พวกเราทุกคนต่างมุ่งสมาธิไปกับโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นเอี๊ยดในช่วงปลายปีที่กำลังจะมาถึงนี้” สมอลลิ่งกล่าว

นอกจากนี้ ปราการหลังชาวอังกฤษ เปิดใจผ่านทวิตเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอีกว่า มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ยังคงได้เดินทางในเส้นทางลูกนหนังร่วมกับแมนฯ ยูไนเต็ดต่อไป เป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้สโมสรแห่งนี้ อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณไปยังสต๊าฟทุกคน ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อนร่วมทีมทั้งในอดีตและปัจจุบัน และแฟนๆ ทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้นักเตะเสมอมา

สำหรับ สมอลลิ่ง ย้ายจาก ฟูแล่ม มาร่วมทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ในตลาดการซื้อขายช่วงซัมเมอร์เมื่อปี 2010 โดยเจ้าตัวลงเฝ้าแผงหลังให้กับปีศาจแดงไปแล้วถึง 307 นัด และยังยิงประตูให้กับทีมไปแล้วถึง 18 ประตูด้วยกัน

ด้านโชเซ่ มูรินโญ่ กุนซือของปีศาจแดง กล่าวว่า มีความสุขมากๆ ที่สมอลลิ่งได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัด โดยเขาเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสรมาเป็นเวลาหลายปีมากๆ จนถือได้ว่าเป็นแข้งรุ่นพี่คนหนึ่งในทีมแล้ว

I am delighted to continue my journey with @ManUtd . It’s an honour to play for this club & I wanted to take the opp to thank all staff associated with it over the last 9 seasons, my team mates past & present, & the fans who continue to show support for the squad game in game out. pic.twitter.com/VkuU2xhpIg

15 ธันวาคม 2561