ชมคลิปจังหวะ ‘เดเล่ อัลลี่’ โดนแฟนปืนใหญ่ขว้างขวดน้ำโดนหัวเต็มๆ

เกมคาราบาว คัพ คู่บิ๊กแมตช์ ระหว่างอาร์เซน่อล กับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งเป็นเกมดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนวันที่ 19 ธันวาคม ลงเอยด้วยชัยชนะของสเปอร์ส ทีมเยือน 2-0 แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเดเล่ อัลลี่ แนวรุกตัวเก่งของสเปอร์สโดนแฟนปืนใหญ่ขว้างขวดน้ำเข้าบริเวณศีรษะ จนนักเตะเจ้าถิ่นกับเพื่อนร่วมทีมรีบเข้าไปดูอาการ

แต่อัลลี่ไม่เป็นอะไรมาก และตอบโต้แฟนคนดังกล่าวด้วยการชูนิ้วเป็นตัวเลข 2-0 ซึ่งเป็นสกอร์ที่สเปอร์สทำได้ และเขายิง 1 จ่าย 1 ในเกมนี้

ภายหลังการแข่งขัน อัลลี่กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ประตูกับชัยชนะที่ทำได้หอมหวานขึ้นอีก

ส่วนเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ กุนซือสเปอร์ส เรียกร้องให้อาร์เซน่อลหาตัวแฟนบอลที่ก่อเรื่องมาลงโทษโดยเร็วที่สุด เพราะความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ทีม ถึงจะไม่ถูกกัน แต่ก็เป็นไปในแง่บวก ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้อีกฝ่าย นี่เป็นการกระทำโง่ๆ ของแฟนคนหนึ่ง หวังว่าปืนใหญ่จะมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพแฟนคนนี้ได้

Dele Alle just got hit in the head by a bottle. pic.twitter.com/HPZUPiyldP

— Simon Clancy (@SiClancy) December 19, 2018