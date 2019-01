‘ซาร์รี่’ โวยวีเออาร์โคตรห่วย เผยเห็นเต็มตา ‘เคน’ ล้ำก่อนคว้าจุดโทษซัดชัย (คลิป)

เมาริซิโอ ซาร์รี่ กุนซือของเชลซี ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการหลังใช้วีเออาร์เป่าจุดโทษให้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทั้งๆ ที่แฮร์รี่ เคน ดาวยิงไก่เดือยทองอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า เกมที่สิงโตน้ำเงินคราม บุกไปพ่ายแพ้ต่อสเปอร์ส 0-1 ในศึกคาราบาวคัพ 2018-19 รอบรองชนะเลิศนัดแรก ที่เวมบลีย์ สเตเดียม เมื่อคืนวันอังคารที่ 8 มกราคม

เหตุการณ์ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นในนาทีที่ 24 จากจังหวะที่โทบี้ อัลเดอร์ไวเรลด์ วางบอลยาวจากแนวหลังไปให้กับเคน หลุดเข้ากรอบเขตโทษ จนกระทั่งโดนเคปา อาร์ริซาบาลาก้า ผู้รักษาประตูของเชลซีรวบจนกลิ้งในกรอบเขตโทษ จนมีการประท้วงเกิดขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากไลน์แมนริมเส้นยึกยักยกธงล้้ำหน้า ทว่าไมเคิล โอลิเวอร์ เชิ้ตดำในเกมนี้ซึ่งเรียกดูวีเออาร์นั้น ตัดสินใจเป่าให้เป็นจุดโทษแก่เจ้าถิ่น โดยเคน ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารก่อนซัดเบียดเสาเข้าไปในนาทีที่ 27 เป็นประตูชัยให้ไก่เดือยทองกุมความได้เปรียบก่อนในนัดแรก

อย่างไรก็ตาม ซาร์รี่ ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินจังหวะปัญหาครั้งนี้ของโอลิเวอร์ เนื่องจากชี้ว่าลำตัวของเคน อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าในจังหวะเปิดบอลยาวก่อนหลุดเดี่ยว

“ผมได้ดูภาพจังหวะนั้นในกล้องของเรา ซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกับเคน เห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ทั้งเข่า, ลำตัวด้านบน จนถึงศีรษะของเคนนั้นเหลื่อมออกมา ซึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่ไลน์แมนหยุดวิ่งในตอนนั้น ซึ่งทำให้แนวรับของเราหลงคิดว่าเป็นการล้ำหน้า ดังนั้นผมไม่คิดว่าผู้ตัดสินของอังกฤษพร้อมจะใช้ระบบช่วยตัดสินเช่นนี้เลย พวกเขาควรกลับไปเรียนรู้เทคโนโลยีนั่นให้ดีกว่านี้” นายใหญ่สิงโตน้ำเงินคราม ระบุ

Maurizio Sarri showing Chelsea analyst’s laptop to the media to prove Harry Kane was offside before the penalty 👀 pic.twitter.com/VoX70SeTdK

— talkSPORT (@talkSPORT) 8 มกราคม 2562