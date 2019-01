‘สเปอร์ส’ แถลงปล่อย ‘เด็มเบเล่’ ซบ ‘กว่างโจว อาร์แอนด์เอฟ’ ในไชนีส ซุปเปอร์ลีก

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศบรรลุข้อตกลงในการขาย มุสซ่า เด็มเบเล่ กองกลางชาวเบลเยียมให้กับ กว่างโจว อาร์แอนด์เอฟ ในศึกไชนีส ซุปเปอร์ลีก ลีกสูงสุดแดนมังกร เรียบร้อยแล้ว จากนี้เหลือเพียงดำเนินเรื่องทางเอกสารระหว่างประเทศให้เรียบร้อยเท่านั้น

เด็มเบเล่ กองกลางวัย 31 ปี ดีกรีทีมชาติเบลเยียมชุดอันดับ 3 ศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย ไม่ได้ลงเล่นให้กับทัพไก่เดือยทองเลยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ารบกวน

ทั้งนี้สเปอร์ส ตัดสินใจขายเด็มเบเล่ โดยคาดว่าได้รับค่าตัวราว 11 ล้านปอนด์ (ประมาณ 450 ล้านบาท) ก่อนที่สัญญาของแข้งชาวเบลเยียมจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้

โดยสเปอร์สเองก็ได้รับข้อเสนอยื่นซื้อตัวเด็มเบเล่จากปักกิ่ง กั๊วะอัน ซึ่งจบอันดับ 4 ของลีกแดนมังกรฤดูกาลก่อน แต่ตัวนักเตะตัดสินใจเลือกย้ายไปยังทีมกว่างโจว สโมสรที่จบอันดับ 10 แทน

“ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก สเปอร์ส เสมอมา และกำลังจะก้าวออกจากสโมสรด้วยความรู้สึกที่เหลือเชื่อเหลือเกินว่า ผมนั้นรักไก่เดือยทองสุดหัวใจ สโมสรแห่งนี้เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวผมไปแล้ว” เด็มเบเล่ เปิดใจผ่านสถานีโทรทัศน์ของสโมสร

ขณะที่ทัพไก่เดือยทองเองก็ส่งข้อความผ่านแถลงการณ์นี้เช่นกันว่า เราทุกคนที่สเปอร์ส ขออวยพรให้เด็มเบเล่มีอนาคตการค้าแข้งที่ดีที่สุด

เด็มเบเล่ แข้งวัย 31 ปี ย้ายจากฟูแล่มมาสู่ทัพไก่เดือยทองเมื่อปี 2012 และลงเล่นให้กับสเปอร์ส ทั้งสิ้น 250 นัด ทำไปทั้งสิ้น 10 ประตู

