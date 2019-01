‘อิกวาอิน’ สุดตื่นเต้นย้ายจอย ‘เชลซี’ แบบยืมตัว พร้อมหวนร่วมงาน ‘ซาร์รี่’ อีกครั้ง

กอนซาโล่ อิกวาอิน ศูนย์หน้าจอมเก๋าวัย 31 ปี ย้ายมาร่วมทีม “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี เป็นที่เรียบร้อย ด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ โดยได้รับเสื้อหมายเลข 9 ไปครอง

ดาวยิงวัย 31 ปี เปิดใจว่า โอกาสในการร่วมทีมเชลซีเป็นสิ่งที่ตนต้องคว้าไว้ เพราะสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ มีสนามที่แสนวิเศษ และเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกที่ตัวเองอยากจะมาฟาดแข้งเสมอมา จากนี้ตนหวังว่าจะสามารถตอบแทนความเชื่อมั่นที่เชลซีนั้นมอบให้ ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของตัวเองยามได้รับโอกาสลงสนาม รู้สึกอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นการค้าแข้งกับสโมสรแห่งนี้ สัญญาว่าจะเร่งปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

“ผมรู้สึกตื่นเต้นแบบสุดสุดที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ ทีมที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ รวมถึงการได้กลับมาร่วมงานกับเมาริซิโอ ซาร์รี่ อีกครั้ง” อิกวาอิน ระบุ

ก่อนหน้านี้ดาวยิงชาวอาร์เจนไตน์เคยค้าแข้งอยู่กับนาโปลี ตั้งแต่ปี 2013-16 และได้ร่วมงานกับซาร์รี่ในฤดูกาล 2015-16 แม้จะเป็นปีเดียวที่ได้พบกัน แต่นั่นคือปีที่อิกวาอินโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุด เมื่อทำประตูไปทั้งสิ้น 36 ลูกจากการลงเล่น 35 นัดในเกมลีก ครองตำแหน่งดาวซัลโวของกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ซีซั่นดังกล่าว โดยทิ้งห่างเปาโล ดิบาล่า กองหน้ารุ่นน้อาติเดียวกันที่ทำประตูตามมาเป็นอันดับ 2 ของลีกแบบขาดลอยถึง 17 ประตู

นอกจากนี้ในซีซั่น 2015-16 อิกวาอิน ยังทุบสถิติดาวยิงตลอดกาลของลีกสูงสุดใน 1 ซีซั่นของแดนมะกะโรนี ทำลายสถิติเดิมที่กุนนาร์ นอร์ดัล ตำนานดาวยิงเอซี มิลาน เคยทำไว้ 35 ประตู ในฤดูกาล 1949-50 และเทียบเท่ากับ จิโน่ โรเซ็ตติ อดีตดาวยิงของโตริโน่ ที่ทำไว้ในซีซั่น 1928-29 ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของการแข่งขันลีกที่ใช้ชื่อเดิมว่า “อิตาเลียนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ” ก่อนการเปลี่ยนชื่อลีกเป็น “กัลโช่ ซีเรียอา” ในปีถัดมา

สำหรับผลงานล่าสุดกับสโมสรยูเวนตุส ตั้งแต่ฤดูกาล 2016-19 ดาวยิงเลือดฟ้าขาวทำได้ 55 ประตู จาก 105 นัด ก่อนถูกปล่อยยืมไปโชว์เพลงแข้งกับเอซี มิลาน ในช่วงครึ่งแรกของซีซั่น 2018-19 ที่ผ่านมา โดยลงเล่นให้ปีศาจแดงดำไปทั้งสิ้น 22 นัดทำได้ 8 ประตู

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 มกราคม 2562