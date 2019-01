‘เลสเตอร์’ ปาดหน้า ‘อาร์เซน่อล-สเปอร์ส’ ยืมตัว ‘ตีเลอม็องส์’ ร่วมทัพ

ยูรี่ ตีเลอม็องส์ เพลย์เมกเกอร์ โมนาโก ตกลงย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์​ ซิตี้ ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมจิ้งจอกสยาม แต่ก็มีภาพหลุดที่ตีเลอม็องส์ใส่ชุดวอร์มของเลสเตอร์ รวมทั้งคลิปวิดีโอก่อนการเข้ารับการตรวจร่างกายด้วย

การยืมตัวครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของเลสเตอร์ที่มีเหนืออาร์เซน่อลและสเปอร์ส สองทีมจากกรุงลอนดอน ที่อยากได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกัน

👀 – There he is, @LCFC fans!

Youri Tielemans has arrived in Leicester as a deal to bring in the midfielder moves closer. 🦊

Follow the latest #DeadlineDay news here: https://t.co/iCSjYRB2IC pic.twitter.com/Anfi8y0eoA

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2019