เดอะค็อปสะดุ้ง! ‘เปเล่’ เจิมแล้วเชื่อ ‘หงส์แดง’ สยายปีกสอยแชมป์ลีกซีซั่นนี้แน่

เปเล่ ตำนานนักฟุตบอลชื่อก้องโลกของบราซิล แสดงความมั่นใจว่า “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล จะผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2018-19 ได้อย่างแน่นอน แม้ว่าทัพหงส์แดงจะตกลงมารั้งอันดับที่ 2 ของลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ลิเวอร์พูล เพิ่งสะดุดเสมอกับเอฟเวอร์ตันแบบไร้สกอร์ 0-0 ในศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้ ทำให้แต้มขยับเป็น 70 คะแนน ในขณะที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่แข่งแย่งแชมป์นั้นสามารถเฉือนชนะบอร์นมัธแบบหวุดหวิด 1-0 ทำให้มี 71 คะแนน แซงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จ โดยมีโปรแกรมอีก 9 นัดสุดท้ายไปสู่เส้นทางความสำเร็จ แต่ทั้งนี้เปเล่ ก็ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าหงส์แดงจะสามารถสยายปีกบินโฉบโทรฟี่ไปครองได้ในท้ายที่สุด

“สุขสันต์วันเกิดนะเคนนี่ ดัลกลิช ผู้เป็นฮีโร่ของลิเวอร์พูล ขอบอกเลยว่า ผมสนับสนุนให้หงส์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วล่ะ และจนถึงตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถทำได้สำเร็จแน่นอน” เปเล่ โพสต์อวยพรวันเกิดเซอร์เคนนี่ ดัลกลิช ตำนานนักเตะและอดีตผู้จัดการลิเวอร์พูล เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

Happy birthday to Liverpool hero, Kenny Dalglish. I backed @LFC to win the Premier League from the start. I still think they will do it. // Feliz aniversário para o herói do Liverpool, @kennethdalglish. Eu apoiei o @LFC no início da Premier League e ainda acho que levarão a taça. pic.twitter.com/QemLKYzJo2

— Pelé (@Pele) March 4, 2019