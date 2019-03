‘เจอร์ราร์ด’ ลั่นมีความสุขที่สุดในโลก หาก ‘ลิเวอร์พูล’ ผงาดแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้

สตีเว่น เจอร์ราร์ด อดีตกองกลางระดับตำนานของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดใจว่าตัวเองคงรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกแน่ๆ หากหงส์แดงสามารถสยายปีกความแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2018-19 ได้สำเร็จ หลังจบเกมที่เจอร์ราร์ด ซัดประตูชัยให้ “ตำนานหงส์แดง” ลิเวอร์พูล เลเจนด์ เฉือนชนะ “ตำนานเอซี มิลาน” มิลาน กลอรี่ 3-2 ในเกมการกุศลของมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 23 มีนาคม

เกมนี้ตำนานหงส์แดง ยิงนำก่อน 2 ลูกรวดจากร็อบบี้ ฟาวเลอร์ นาทีที่ 25 และ ฌิบริล ซิสเซ่ นาทีที่ 51 ส่วนทางตำนานเอซี มิลาน ก็ไม่น้อยหน้า ซัด 2 ลูกรวดไล่ตีเสมอเป็น 2-2 จากฟรีคิกสุกสวยของอันเดรีย ปีร์โล่ นาที 61 และจูเซ็ปเป้ ปันคาโร่ นาทีที่ 77

อย่างไรก็ตามเจอร์ราร์ด อดีตมิดฟิลด์คนดังก็ซัดประตูให้ตำนานหงส์แดงขึ้นนำ 3-2 ในนาทีที่ 79 กระทั่งจบเกมด้วยสกอร์นี้

เจอร์ราร์ด เปิดใจหลังจบเกมการกุศลว่า เป็นสิ่งที่วิเศษมากกับการได้กลับมาที่สนามแอนด์ฟิลด์อีกครั้ง ได้สวมชุดแข่งขันลงเล่นอดีตเพื่อนร่วมทีม และฟาดแข้งกับทีมตำนานเอซี มิลาน พร้อมคว้าชัยชนะได้ในเกมนี้ เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจริงๆ

“เชื่อเถอะว่าผมยังรู้สึกกดดันไปด้วยเลย ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในห้องความคิดของผมเสมอ แม้ปัจจุบันผมทุ่มเททำงานในการคุมทีมกลาสโกว์ เรนเจอร์ส (สโมสรในศึกสกอตติช พรีเมียร์ชิพ) อย่างเต็มที่ แต่เมื่อได้มองมายังที่แอนฟิลด์ ผมก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่เส้นชัยได้ในท้ายที่สุด เพราะผมคงจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแน่ๆ” เจอร์ราร์ดกล่าว

ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล กำลังครองตำแหน่งจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ด้วยการมี 76 คะแนน นำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่แข่งน้อยกว่า 1 นัด อยู่ 2 แต้ม กับโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียง 7-8 นัดในโค้งสุดท้าย

"It’s always a special time to come to Anfield, especially when it’s full and to put the kit on again" ❤️ pic.twitter.com/oYuSjoEJQ4

— Liverpool FC (@LFC) 23 มีนาคม 2562