‘อาร์เซน่อล’ คอนเฟิร์มคว้า ‘เปเป้’ 72 ล้านปอนด์ ทุบสถิติแพงสุดประวัติศาสตร์สโมสร (คลิป)

“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล สโมสรที่ถูกแซวว่างบน้อยแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แถลงการณ์ยืนยันการซื้อตัวนิโคลาส์ เปเป้ ปีกชาวไอวอรี่โคสต์จากลีลล์ ทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศส ด้วยค่าตัว 72 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,700 ล้านบาท) โดยเปเป้ จะได้รับเสื้อหมายเลข 19 พร้อมกับสัญญาสัญญายาว 5 ปี

“เปเป้ คือแข้งคุณภาพสูงและเป็นปีกที่มากไปด้วยพรสวรรค์ ซึ่งถูกจับจ้องจากหลายสโมสรในยุโรป การเซ็นสัญญากับปีกระดับโลกเช่นนี้ ถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของเรา ซึ่งผมดีใจจริงๆ ที่ได้เปเป้มาร่วมทีม โดยเเป้จะเข้ามาเสริมจังหวะการเล่น, พละกำลัง, การสร้างสรรค์เกม รวมถึงเป้าหมายและการทำประตูมาสู่ทีมต่อไป” อูไน เอเมรี่ กุนซืออาร์เซน่อลระบุ

ทั้งนี้เปเป้ กลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวย้ายทีมแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรปืนใหญ่ ทุบสถิติเดิมที่ปืนใหญ่ซื้อปิแอร์ เอเมอริค-โอบาเมยอง กองหน้าชาวกาบองจากโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ด้วยราคา 60 ล้านปอนด์ (ราว 2,293 ล้านบาท) เมื่อเดือนมกราคมปี 2018

นอกจากนี้เปเป้ ยังเป็นการเสิรมทัพคนที่ 4 ของอาร์เซน่อลในซัมเมอร์นี้ ต่อจากกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ กองหน้าวัย 18 ปี, ดานี่ เซบาญอส มิดฟิลด์วัย 22 ปีที่ยืมตัวจากรีล มาดริด, และวิลเลียม ซาลิบา กองหลังวัย 18 ปี ที่ซื้อมาในราคา 27 ล้านปอนด์ ก่อนปล่อยให้แซงต์เอเตียนน์อดีตต้นสังกัดยืมตัว 1 ฤดูกาล

สำหรับผลงานฤดูกาลล่าสุด เปเป้ยิงไป 22 ประตูในลีกเอิงฝรั่งเศส เป็นรองเพียงคีเลียน เอ็มบัปเป้ ของปารีส แซงต์แชร์แมงที่เป็นดาวซัลโวของลีกด้วยจำนวน 33 ประตู นอกจากนี้เปเป้ยังแอสซิสต์ไปอีก 11 ครั้ง รวมถึงมีสถิติการเลี้ยงบอลสำเร็จมากถึง 102 ครั้งซีซั่นล่าสุด

