คนนี้หวงมาก! ‘เชลซี’ จับ ‘ฮัดสัน-โอดอย’ จรดปากกาต่อสัญญาจนถึงปี 2024

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ประกาศต่อสัญญาคัลลัม ฮัดสัน-โอดอย ดาวรุ่งหัวหอกกึ่งปีกเพิ่มอีก 5 ปีเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ศูนย์หน้าชาวอังกฤษจะมีสัญญาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ไปจนถึงปี 2024 โดยสื่อคาดว่าเจ้าหนูฟอร์มแรงได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ 180,000-200,000 ปอนด์ (ประมาณ 6.9 – 7.65 ล้านบาท)

“เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์สุดสุด แม้จะเป็นการรอคอยที่ยาวนาน แต่ท้ายที่สุดก็สำเร็จไปด้วยดี ผมมีความสุขมากๆ ผมเป็นนักฟุตบอลของเชลซีมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ นี่เป็นสโมสรที่เหมาะกับผมที่สุดแล้ว”

“ผมอยากที่จะคว้าแชมป์กับสโมสรให้มากที่สุด, คว้าชัยชนะให้มากที่สุด และมีส่วนช่วยทำประตูให้กับทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเราทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดีใจจริงๆ ที่บรรลุข้อตกลงครั้งนี้ได้ และตอนนี้ก็เฝ้ารอคอยการกลับมาลงสนามอีกครั้ง” ฮัดสัน-โอดอย กล่าวเปิดใจ

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ฮัดสัน-โอดอย แจ้งเกิดอย่างเฉิดฉายกับเชลซีในซีซั่นที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม หลังขยับขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ ด้วยผลงาน 5 ประตูกับ 5 แอสซิสต์จาก 24 นัดในทุกรายการ ซึ่งทำให้ฮัดสัน-โอดอย กลายเป็นดาวรุ่งอายุน้อยสุดที่ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแกเร็ธ เซาธ์เกต โดยได้ประเดิมสนามในเกมที่อังกฤษถล่มสาธารณรัฐเช็ก 5-0 ในศึกยูโร 2020 รอบคัดเลือก กลุ่มเอ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฮัดสัน-โอดอย เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีก้า เยอรมนี แต่ทว่าฮัดสัน-โอดอย กลับได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณเอ็นร้อยหวายเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย จึงยังไม่มีส่วนร่วมกับเชลซีชุดใหญ่ในฤดูกาลใหม่ 2019-20 กระทั่งตัดสินใจฝากอนาคตระยะยาวกับสิงห์บลูส์ในที่สุด

The one you've all been waiting for! 😉

📝 @Calteck10 pic.twitter.com/ic87BN33oB

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2019