‘เทรนต์’ ปลื้มถูกบันทึกสถิติกินเนสส์ กองหลังแอสซิสต์สูงสุดพรีเมียร์ลีกต่อซีซั่น

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ๊กขวาอนาคตไกลของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ได้รับการบันทึกชื่อลง “กินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด 2020” อย่างเป็นทางการว่า เป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาล

เทรนต์ แบ๊กขวาวัย 21 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซั่น 2018-19 ด้วยการทำไป 1 ประตู 12 แอสซิสต์จากการลงเล่น 29 นัดในลีกสูงสุดให้กับหงส์แดง ซึ่งส่งผลให้เทรนต์กลายเป็นแนวรับที่จ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดคนใหม่ ทำลายสถิติเดิมของ 2 แข้งเอฟเวอร์ตันอย่าง แอนดี้ ฮินช์คลิฟฟ์ (ซีซั่น 1994-95) และเลฟ์ตัน เบนส์ (ซีซั่น 2010-11) ที่ทำไว้คนละ 11 แอสซิสต์ใน 1 ซีซั่น

“ถือเป็นเกียรติมากๆ ซึ่งที่มาของรางวัลนี้เป็นเพราะผมมักต้องการลุยไปข้างหน้าเพื่อช่วยทีมเติมเกมบุก และสร้างสรรค์โอกาสจบสกอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่เสมอ แน่นอนว่าจากนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมที่ต้องซัลโวส่งบอลซุกก้นตาข่าย เพราะฟุตบอลคือกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม หากปราศจากพวกเขาแล้ว สถิติของผมครั้งนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่ๆ” เทรนต์ เปิดใจกับมิร์เรอร์

นอกจากนี้เทรนต์ยังกล่าวถึงแบ๊กซ้ายร่วมทีมอย่างแอนดี้ โรเบิร์ตสัน ที่ทำไป 11 แอสซิสต์ในซีซั่น 2018-19 ว่า ในช่วงท้ายฤดูกาลเราทั้งสองคนต่างโชว์ฟอร์มได้ดี ช่วยกันทำแอสซิสต์และช่วยเหลือทีมคว้าชัยนะที่ต้องการได้มากมาย (เทรนต์และโรเบิร์ตสันทำแอสซิสต์รวมกัน 29 นัดในทุกรายการของซีซั่นที่ผ่านมา)

Right-back @trentaa98 has claimed a spot in #GWR2020 with his outstanding assist record, achieving 12 Premier League assists for @LFC during the 2018/19 season ⚽️ https://t.co/hvfNNQpiLS

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 16, 2019