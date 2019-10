คุยเรื่องย้ายทีม!? แฉภาพ ‘ป๊อกบา’ ดอดพบ ‘ซีดาน’ ขณะฟื้นฟูโรคเดี้ยงที่ดูไบ

“มิร์เรอร์” และสื่อดังต่างประเทศหลายเจ้าต่างแฉภาพที่ ปอล ป๊อกบา มิดฟิลด์ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบปะพูดคุยบางอย่างกับซีเนอดีน ซีดาน ผู้จัดการทีม “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติ โดยป๊อกบาอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายจาอากาารบาดเจ็บ ส่วนซีดานได้เดินทางไปเข้าร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมกีฬาในเวลาเดียวกัน

ป๊อกบา และ ซีดาน ถือเป็นนักเตะที่เค้ยคว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสทั้งคู่ โดยป๊อกบาให้การยกย่องในตำนานรุ่นพี่อย่างซีดาน ส่วนซีดานก็ชื่นชมฝีเท้าของป๊อกบาผ่านสื่อมาหลายครั้ง ไม่เคยปิดบังว่าอยากให้ป๊อกบามาเป็นลูกทีมของตัวเองที่ซานเตียโก้ เบร์นาเบว

Photo: Pogba and Real Madrid manager Zinedine Zidane at the Transform Altitude Performance Center in Dubai. The source states their encounter was a coincidence #mulive [mirror] pic.twitter.com/055oxMMKaP

