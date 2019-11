แขวะก่อนได้เปรียบ! ‘เป๊ป’ แซะ ‘มาเน่’ หอก ‘ลิเวอร์พูล’ แข้งพรสวรรค์ แต่ชอบพุ่งล้ม

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดฉากเล่นสงครามจิตวิทยาอีกครั้ง หลังจบเกมที่ แมนฯ ซิตี้ เปิดบ้านแซงชนะ “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยเป๊ปแอบแขวะซาดิโอ มาเน่ กองหน้าของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ช่วยลิเวอร์พูลบุกแซงชนะ “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า 2-1 ในเวลาไล่เลี่ยกัน

โดยเป๊ปชี้ว่ามาเน่เป็นนักเตะที่ฝีเท้าเจ๋ง แต่ก็มักจะชอบพุ่งล้มเรียกฟาวล์ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการโดนใบเหลืองในครั้งแรกของเกมล่าสุดกับวิลล่า ซึ่งถือว่าเป๊ปนั้นโยนความกดดันใส่คู่แข่ง โหมโรงก่อนศึกบิ๊กแมตช์ที่ทั้งสองทีมจะฟาดแข้งกันในสัปดาห์หน้า

“รู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนั้น (ชนะช่วงท้ายเกม) เกิดขึ้นที่ลิเวอร์พูลหลายครั้งเหมือนกันนะ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพรามาเน่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษ ที่มักจะทำประตูที่สุดยอดในนาทีสุดท้ายได้ แต่บางครั้งเขาก็ชอบพุ่งล้มเหมือนกัน แต่นั่นแหละเขาเป็นคนที่มีสวรรค์จริงๆ” เป๊ป ระบุ

ปัจจุบัน แมนฯ ซิตี้ มี 25 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีก ตามหลังจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่ 6 คะแนน โดยทั้งสองทีมมีโปรแกรมฟาดฟันกันในศึกพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Mane trying to replicate that dive against Leicester City but gets booked instead 👏🏼 pic.twitter.com/EiI9JLw7Te

— Jamie (@JFelms) November 2, 2019