‘เป๊ป’ คอนเฟิร์มส่ง ‘บราโว่’ เฝ้าเสาเกมบู๊ ‘ลิเวอร์พูล’ – สถิติฟ้องโดนยิงพรุน

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะต้องลงทำศึกบิ๊กแมตช์ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล โดยปราศจากเอแดร์สัน ผู้รักษาประตูมือ 1 ของทีม ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ หลังจากเอแดร์สัน มีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกที่เสมอกับอตาลันต้า (อิตาลี) เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุด เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ยืนยันในงานแถลงข่าวก่อนเกมเตะสุดสัปดาห์นี้ว่า เคลาดิโอ บราโว่ มือกาววัย 36 ปีชาวชิลี จะออกสตาร์ตเฝ้าเสารับมือหงส์แดงที่แอนฟิลด์

สำหรับบราโว่ เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดต้องย้อนไปถึงเดือนพฤษภาคมปี 2018 ส่วนเกมล่าสุดของเขากับแมนฯ ซิตี้ คือการลงสนามแทนเอแดร์สัน ที่เจ็บในเกมกับอตาลันต้า ก่อนที่บราโว่ถูกไล่ออกช่วง 10 นาทีสุดท้าย

“เอแดร์สันไม่สามารถลงเฝ้าเสาในเกมวันอาทิตย์นี้ได้แน่นอน และหากถามว่าเขาจะต้องพักยาวแค่ไหน ผมยังไม่ทราบจริงๆ แต่เรายังมีผู้รักษาประตูฝีมือดีคนอื่นอยู่ ซึ่งการที่เราเคยคว้าชัยชนะในศึกคาราบาวคัพ และเอฟเอคัพก็ต้องยกเครดิตให้กับบราโว่ด้วย เขาคือมือกาวสุดเจ๋ง ผมเห็นฝีมือเขามาตลอดระหว่างการฝึกซ้อม จึงรู้ดีว่าเขานั้นเจ๋งแค่ไหน เราจะไม่แพ้แน่ถ้ามีเขาอยู่ บราโว่คือมือกาวระดับท็อป” เป๊ป ระบุ

เป๊ปกล่าวทิ้งท้ายว่า หากเราแพ้ ผู้คนย่อมมองว่าการลุ้นคว้าแชมป์นั้นจบแล้ว แต่ขอย้ำว่าเราจะสู้จนกระทั้งเกมสุดท้ายนั่นแหละ เพราะเส้นทางการแข่งขันนั้นอีกยาวไกล อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

ทั้งนี้ หากย้อนดูสถิตินับตั้งแต่ช่วงบ๊อกซิ่งเดย์เมื่อปี 1981 เป็นต้นมา เรือใบสีฟ้าสามารถบุกมาเก็บชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์ได้เพียงแมตช์เดียวเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2003 ซึ่งแมนฯ ซิตี้บุกชนะ 2-1 โดยแมตช์นั้น หงส์แดงขึ้นนำ 1-0 จากมิลาน บารอส นาที 59 แต่ทว่าแมนฯ ซิตี้ได้ 2 ประตูรวดจากนิโกลาส์ อเนลก้า นาที 74 (จุดโทษ) และนาที 90

นอกจากนี้ “ออปต้าโจ” รายงานว่า บราโว่ เสียไปถึง 21 ประตู และเซฟได้เพียง 19 ครั้งจากการโดนยิงตรงกรอบ 40 ครั้งหลังสุดที่เขาต้องเผชิญ

21 – Of the last 40 shots on target that Claudio Bravo has faced in the Premier League, he's only saved 19 and conceded a goal with 21 of them. The Opta expected goals on target tally for these 40 shots was just 12.6. Recall? pic.twitter.com/ND2eLvfgEc

— OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2019