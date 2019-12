‘ลุงเบิร์ก’ เตรียมเคลียร์ ‘โอซิล’ เหตุทำท่าฉุนเฉียวตอนเปลี่ยนตัวเกมแพ้เรือ 0-3 (คลิป)

เฟรดริก ลุงเบิร์ก ผู้จัดการทีมขัพตาทัพของอาร์เซน่อล เปิดเผยว่า เตรียมลงดาบจัดการเมซุต โอซิล จอมทัพ”ปืนใหญ่ หลังจากแข้งชาวเยอรมันแสดงพฤติกรรมฉุนเฉียว หลังจากถูกเปลี่ยนตัวออก ในครึ่งหลังของเกมแพ้คบ้านต่อ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 15 ธันวาคม

เกมนี้โอซิลได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริง แต่ไม่สามารถฉายฟอร์มเก่งช่วยเหลืออาร์เซน่อลได้มากนักในขณะที่เควิน เดอ บรอยน์ มิดฟิลด์แมนฯ ซิตี้ ทำคนเดียว 2 ประตู (นาทีที 2 และ 40) กับอีก 1 แอสซิสต์ให้ราฮีม สเตอร์ลิ่ง สับไกอีก 1 ลูก (นาทีที่ 15) ทำให้ลุงเบิร์ก ตัดสินใจเปลี่ยนตัวโอซิลออกในนาทีที่ 59 และส่งเอมิล สมิธ โรว์ กองกลางดาวรุ่งวัย 19 ปี ลงสนามแทน ซึ่งทันทีที่โอซิลเดินออกจากสนาม เจ้าตัวแสดงที่มีสีหน้าไม่พอใจ จัดการถอดถุงมือพร้อมเตะทิ้งแบบเต็มแรง ระบายอารมณ์ความหงุดหงิด โดยหลังจบเกม ลุงเบิร์ก ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์เปลี่ยนตัวครั้งนี้

“ผมตัดสินใจเปลี่ยนโอซิลออก เพราะต้องการเติมพลังงานและความสดให้กับทีม ส่วนเรื่องปฏิกิริยาที่นักเตะแสดงออกนั้น (เตะถุงมือ) เราจะจัดการเรื่องนั้นในภายหลัง แม้ผมเข้ามาคุมทีมชั่วคราว เพื่อเป็นการช่วยวางรากฐานใหม่ให้กับทีม แต่แน่นอนว่าก็หวังให้นักเตะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นด้วย” ลุงเบิร์ก ระบุ

ทั้งนี้ อาร์เซน่อล ยังคงไม่ใกล้เคียงกับการค้นหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่เลย หลังสั่งปลดอูไน เอเมรี่ พ้นเก้าอี้กุนซือเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายชื่อของคาร์โล อันเชล็อตติ อดีตกุนซือนาโปลี รวมถึงมิเกล อาร์เตต้า อดีนักเตะปืนใหญ่ที่กำลังเป็นผู้ช่วยของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่แมนฯ ซิตี้ เข้ามาพัวพัน

Some jeers for Ozil as he walks slowly off the pitch after being subbed. Then volleys his gloves in the air #afc pic.twitter.com/wT0V2uIl0f

— Sean Kearns (@SeanPaulKearns) December 15, 2019