เอาจริง! ‘อันเชล็อตติ’ บินถึงอังกฤษ เข้าถกเป็นนายใหญ่ ‘เอฟเวอร์ตัน’

“สกาย สปอร์ตส์” สื่อดังของอังกฤษรายงานว่า คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือว่างงานชาวอิตาลี เดินทางถึงย่านเมอร์ซีย์ไซด์ในอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ธันวาคมตามเวลาแดนผู้ดี เพื่อเตรียมเข้าพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคุมกับ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน

อันเชล็อตติ ที่เพิ่งถูกนาโปลี ไล่ออกเมื่อคืนวันที่ 10 ธันวาคม ก่อนทีมดังอิตาลีจะแต่งตั้งเจนนาโร่ กัตตูโซ่ อดีตนักเตะและโค้ชของเอซี มิลาน เข้ามาทำหน้าที่แทนในเวลาต่อมา จึงทำให้ผู้ถือหุ้นของเอฟเวอร์ตัน วางตัว “อันเช่” เป็นว่าที่กุนซือเบอร์ 1 ที่ต้องเร่งคว้าตัวมาให้ได้ หลังทอฟฟี่เพิ่งปลดมาร์โก้ ซิลวา เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม ก่อนแต่งตั้งดันแคน เฟอร์กูสัน อดีตนักเตะเข้ามาขัดตาทัพ

อันเชล็อตติ เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, เอฟเอคัพ รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ ขณะการทำงานกับเชลซีระหว่างปี 2009-2011 ซึ่งอันเช่ถือเป็นโค้ชมากฝีมือที่เคยคว้าถ้วยแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วถึง 3 สมัย (เอซี มิลาน 2 ครั้งและรีล มาดริด 1 ครั้ง)

ทั้งนี้ คาดว่าเอฟเวอร์ตัน จะให้ดันแคน เฟอร์กูสัน คุมทีมดวล “เดอะ ฟ็อกซ์” เลสเตอร์ ซิตี้ ในศึกคาราบาวคัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ในคืนวันพุธนี้ต่อไป ก่อนจะตัดสินใจเรื่องอนาคตกุนซือถาวรอีกครั้ง

BREAKING: Carlo Ancelotti has arrived on Merseyside for talks with Everton as they search for Marco Silva’s replacement.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2019