สื่อดังโหม ‘อันเชล็อตติ’ ตกลงคุม ‘เอฟเวอร์ตัน’ แล้ว สโมสรโร่แจงคุยจริงแต่ยังไม่เซ็น

“ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน โร่ปฏิเสธข่าวที่ “สกาย สปอร์ตส์” สื่อดังของอังกฤษรายงานว่า คาร์โล อันเชล็อตติ บรรลุข้อตกลงเป็นกุนซือคนใหม่ของเอฟเวอร์ตันเรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนวันที่ 16 ธันวาคม โดยระบุว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับหลายๆ กุนซือ และยังไม่ได้ยื่นสัญญาให้กับผู้จัดการทีมคนใดทั้งนั้น

ก่อนหน้านี้ สื่อแดนผู้ดีรายงานว่า อันเชล็อตติได้เดินทางมายังเมอร์ซีย์ไซด์เพื่อเจรจากับเอฟเวอร์ตัน ซึ่งทุกอย่างมีแนวโน้มไปได้สวยกระทั่งบรรลุข้อตกลงต่างๆ แล้ว และจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนเกมที่เอฟเวอร์ตันจะดวลแข้งกับ “เดอะ ฟ็อกซ์” เลสเตอร์ ซิตี้ ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม “ทอฟฟี่บลูส์” ได้เผยแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

“ช่วงเวลากว่า 11 วัน นับตั้งแต่มาร์โก้ ซิลวา ได้แยกทางกับสโมสรนั้น บอร์ดบริหารเอฟเวอร์ตันได้เข้าสู่กระบวนการค้นหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่ และมีโอกาสเจรจากับผู้จัดการทีมหลายรายที่แสดงความสนใจในตำแหน่งนี้ แต่เราขอยืนยันว่ายังไม่มีการยื่นสัญญาให้ใครทั้งสิ้น รวมถึงยังไม่มีกุนซือคนใดถอนตัวจากการพิจารณาครั้งนี้”

“เอฟเวอร์ตันมุ่งมั่นที่จะแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการแต่งตั้งอย่างเหมาะสมที่สุด โดยในระหว่างกระบวนการหาผู้จัดการทีมนั้น ดันแคน เฟอร์กูสัน จะยังทำหน้าที่เป็นกุนซือขัดตาทัพ และจะได้คุมทีมลงแข่งขันศึกคาราบาวคัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย กับ เลสเตอร์ ซิตี้ ต่อไป”

ทั้งนี้ อันเชล็อตติ เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, เอฟเอคัพ รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ ขณะการทำงานกับเชลซีระหว่างปี 2009-2011 ซึ่งอันเช่ถือเป็นโค้ชมากฝีมือที่เคยคว้าถ้วยแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วถึง 3 สมัย (เอซี มิลาน 2 ครั้งและรีล มาดริด 1 ครั้ง)

🔵 | An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC

BREAKING: Carlo Ancelotti has agreed a deal in principle to become the next Everton manager, Sky Sports News understands

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2019